AMAT 投資者通知：值得信賴的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Applied Materials, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查狀況 – AMAT

紐約, Dec. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律所 Rosen Law Firm，宣布代表 Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) 的股東進行可能的證券申索調查。此調查源於 Applied Materials 可能向投資公眾發布了產生重大誤導商業資訊的指控。



影響：若您曾購買過 Applied Materials 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 在準備一項針對投資者損失進行追討的集體訴訟。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=21348，撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

案件詳情：2023 年 11 月 17 日，Reuters 發表了一篇文章，報導稱「半導體設備製造商 Applied Materials……因可能逃避對中國最大晶片製造商 Semiconductor Manufacturing International Corporation（『SMIC』）的出口限制，正在接受美國刑事調查。」文章援引「三名知情人士」的話說，Applied Materials「正受到司法部的調查，原因是沒有出口許可證就透過韓國向 SMIC 傳送設備。」

受此訊息影響，Applied Materials 的股價在 2023 年 11 月 17 日每股下跌 6.22 美元，至每股 148.59 美元，跌幅 4.02%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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