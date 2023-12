Intangible et Fall in Lust : le nouveau duo haut de gamme du parfumeur Jillian Switzerland

ZURICH et PARIS, 26 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La marque européenne de parfums de luxe Jillian Switzerland annonce le lancement mondial de son duo très attendu de parfums signatures, à savoir INTANGIBLE et FALL IN LUST. La nouvelle collection donne suite au lancement d’un premier parfum emblématique, COME OUT, imaginé par la parfumeuse de renom Mirella Pomina, et incarne toute la philosophie olfactive de la marque.



À base d’ingrédients en provenance de la grande maison de parfumerie suisse LUZI, les parfums s’inspirent de la nature et sont mis en flacon à Grasse, en France. Le résultat atteint ainsi un niveau de savoir-faire inégalé à tous les égards : le bouchon en zamac gravé du logo Jillian, le flacon en verre poli à la main et le tube transparent permettent aux clients de les apprécier comme des œuvres d’art à travers leurs flacons.

Créé par le maître parfumeur Mark Buxton, INTANGIBLE est un parfum original d’exception. À sa note de cuir préférée, le parfumeur superpose sans cesse d’autres touches jusqu’à atteindre un équilibre parfait, aussi nuancé qu’une palette chromatique. Ce noble parfum caresse votre peau d’un agréable bouquet de fraîches senteurs florales, libérant des effluves richement teintés de bergamote et de mandarine, où s’épanouissent de doux accords de vanille et de caramel. Sa fragrance réconforte, réchauffe et remplit les cœurs de joie, à la manière d’une mélodieuse chanson d’amour.

Mark Buxton précise à propos des sources d’inspiration à l’origine d’INTANGIBLE qu’ « À l’heure du thé, une dame fait son entrée dans le somptueux hôtel Sacher de Vienne. Elle porte un impressionnant et sublime chapeau violet, orné d’une grande rangée de plumes assorties et de boucles en sinamay. Extraordinaire, grandiose, et libre. Le parfum INTANGIBLE en rappelle le souvenir, comme le fruit d’un mariage entre sophistication et audace ».

Le parfumeur David Chieze a conçu FALL IN LUST comme une ode à la nature, mêlant différentes matières premières pour susciter un plaisir olfactif envoûtant et durable. Cette fragrance mélange habilement de piquantes notes poivrées avec des touches d’épices orientales, fondues dans une senteur d’absinthe. L’éclat de FALL IN LUST se libère pleinement dès le premier contact avec la peau. Si son parfum est léger, il caresse la peau délicatement, et séduit silencieusement avec une sophistication qui ferait succomber quiconque de désir. FALL IN LUST nous plonge dans un souvenir de David Chieze, alors qu’il parcourait la forêt française. L’odeur de la terre humide, de la mousse et de la résine des conifères dégage pour nous une sensation de fraîcheur.

Au-delà des simples senteurs, les œuvres de ces parfumeurs transportent les connaisseurs dans un palais de l’art olfactif, où les fragrances évoquent des émotions et nous ramènent des souvenirs profondément enfouis. L’alchimie des senteurs reste une expérience profondément personnelle et véritablement unique, car chacun la perçoit différemment.

Fondée en 2019, Jillian Switzerland est une entreprise de parfumerie suisse qui conçoit des parfums de qualité à partir d’ingrédients soigneusement choisis et assemblés de manière artisanale. 100 % des bénéfices de l’entreprise seront reversés au reboisement dans les nations sous-développées.

UCC Switzerland GmbH (UCC)

media@jillianswitzerland.com

https://www.jillianswitzerland.com/

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d9bdfb0-b557-438e-bd27-f613f0a5bb84