BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2024

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj , yhtiötiedote 27.12.2023 klo 17:00

Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2024



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (”BBS”) julkaisee vuoden 2024 taloudelliset katsaukset seuraavasti:



Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 maanantaina 26.2.2024 klo 09.00

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024 perjantaina 30.8.2024

Konsernin vuosikertomus 2023 ilmestyy viimeistään viikolla 13/2024

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 30.4.2024. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.





BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Juliusz Rakowski, toimitusjohtaja





Lisätietoa

Juliusz Rakowski, toimitusjohtaja,

puh. +358 50 448 5132

juliusz.rakowski@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Advisers AB,

+46 70 5516 729,

info@certifiedadviser.se





BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuotteemme ARTEBONE® Paste on loppumetreillä CE-merkintäprosessissa, joka mahdollistaa tuotteen kaupallistamisen EU-alueella. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää yli 20 henkilöä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.