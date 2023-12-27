未来矿产论坛推动全球清洁能源转型讨论

沙特阿拉伯利雅得, Dec. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 未来矿产论坛（FMF）计划于1月9日至11日在沙特阿拉伯利雅得举行。该论坛今日宣布建立三项新的战略合作伙伴关系，这些关系将影响全球关于矿产及其在全球可持续发展中的关键作用的讨论以及向新能源转型的必要性。 通过与CRU Group、Global AI和Wood Mackenzie建立新的合作伙伴关系，论坛将在举办FMF之前发布的一系列研究报告中提供相关商业情报和见解。 它们是对与McKinsey & Company、Payne Institute for Public Policy、Clareo-DPI和Baker Institute现有合作关系的补充。



Wood Mackenzie正着手开展一项关键性研究，以确定该超级地区的潜力。 这份白皮书将识别创建可持续价值链的关键驱动因素，并凸显当前全球矿产面临的挑战，以及这些挑战影响这个资源丰富地区的矿产行业的方式。 本报告将通过为政府和市场能实现的合作成果奠定基础，为利益相关者提供关键指导，因为该地区希望释放资源潜力，更好地实现能源转型。

Global AI将利用最先进的人工智能开展全面的全球情绪分析，重点关注超级地区的采矿和矿产业务。 这项分析旨在揭示社会观念，这些观念会对关于政府、私营部门和民间团体必须在获得社会经营许可方面发挥的作用的对话产生影响，从而确保采矿业务为本地社区带来切实利益，并尽量减少对环境的影响。

与此同时，CRU的报告将强调解决矿产关键瓶颈问题以达成气候目标的紧迫性，重点关注中东、非洲和中亚这些未来重要的供应区域。

这些见解皆与FMF的使命保持一致，即实现可持续矿产行业的发展，将超级地区置于全球矿产对话的最前沿，并形成负责任的采矿实践。 FMF是一个由政府主导的多方利益相关者平台，旨在促进行业领导者、政策制定者和利益相关者之间的对话，推动矿产开发实现更加可持续、更加繁荣的未来。