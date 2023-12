SeedBlink und Capital Cell arbeiten zusammen, um die Finanzierung europäischer Start-ups in den Bereichen Biotech und Healthtech zu fördern

Cross-Launching-Investitionsmöglichkeiten, um die Finanzierung und Expansion in die wichtigsten europäischen Märkte zu optimieren

Capital Cell sammelt derzeit über SeedBlink Kapital für die Expansion in die Benelux-Länder, Frankreich und Italien und nutzt dabei das europäische Investorennetzwerk von SeedBlink

BUKAREST, Rumänien, Dec. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink, die Investment- und Equity-Management-Plattform für europäische Tech-Startups, gibt eine strategische Partnerschaft mit Capital Cell, der führenden spanischen Investmentplattform für Biotech und Healthtech, bekannt. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um die Lücke zwischen innovativen Technologieunternehmen und Investoren in ganz Europa zu schließen.

Die Partnerschaft bietet Cross-Launching-Möglichkeiten, die es beiden Plattformen erlauben, ihre Stärken zu nutzen, um Tech-Start-ups in den Bereichen Biotech und Healthtech zu unterstützen. Diese Initiative wird den Zugang zu Finanzmitteln und Ressourcen erleichtern, die für das Wachstum und den Erfolg aufstrebender Unternehmen in diesen Bereichen entscheidend sind, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Technologiesektor zu stärken.

Darüber hinaus hat Capital Cell eine Finanzierungsrunde in Höhe von 500.000 Euro auf SeedBlink gestartet, um seine Präsenz in den Benelux-Ländern, Frankreich und Italien zu erweitern. Dieser Schritt steht im Einklang mit der Vision von Capital Cell, ein umfangreiches europäisches Netzwerk von Investoren aufzubauen, um grenzüberschreitende Investitionen und gemeinsames Wachstum zu fördern.

Andrei Dudoiu, geschäftsführender Gesellschafter von SeedBlink, sagt: „Wir haben von Anfang an erkannt, dass Europa auf dem Weg zur Innovation vereint sein muss, und deshalb sehen wir in der Zusammenarbeit den Grundstein für den Fortschritt. Wir arbeiten eng mit Capital Cell sowie mit Risikokapitalgebern, Unternehmensinvestoren, Business Angels und Privatinvestoren zusammen, um Kapitalbeteiligungen zu erhöhen und die technologische Wettbewerbsfähigkeit in ganz Europa zu fördern.“

Insbesondere Nimity, die Equity-Management-Lösung von SeedBlink, steht auf der Roadmap dieser Zusammenarbeit. Durch die Implementierung von Nimity würden die Portfoliounternehmen von Capital Cell in die Lage versetzt, ihr Kapitalmanagement zu optimieren, Mitarbeiteraktienoptionen zu implementieren, die Beziehungen zu ihren Stakeholdern zu verbessern und langfristige Investitionen effizienter zu sichern.

Daniel Oliver, Gründer und CEO von Capital Cell, kommentiert: „Der Schulterschluss mit SeedBlink ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Die Expertise von SeedBlink im Bereich der Tech-Start-ups ergänzt unseren Fokus auf Biotech und Healthtech und schafft starke Synergien. Diese Zusammenarbeit wird nicht nur unseren Portfoliounternehmen zugute kommen, sondern auch unseren Investoren ein breiteres Spektrum an geprüften und vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten bieten.“

Die Partnerschaft zwischen SeedBlink und Capital Cell zielt darauf ab, ein fruchtbares Umfeld für die Finanzierung ambitionierter Start-ups zu schaffen, insbesondere in den sich dynamisch entwickelnden Sektoren Biotech und Healthtech. Durch die Stärkung einer vernetzten europäischen Investorengemeinschaft soll die Partnerschaft das Wachstum von Start-ups und Scale-ups beschleunigen und Innovation sowie Fortschritt auf dem gesamten Kontinent vorantreiben.

Über SeedBlink

SeedBlink hat es sich zur Mission gemacht, Kapitalbeteiligungen in Europa zu stärken. Mit seiner Produktpalette, seinen Finanzdienstleistungen und seinem weitreichenden Netzwerk bietet das Unternehmen eine Plattform für das Beteiligungsmanagement und technologieorientierte Risikokapitalinvestitionen. Dies ermöglicht europäischen Start-ups und ihren Stakeholdern den Zugang zu, die Verwaltung von und den Handel mit Beteiligungskapital.

SeedBlink SA ist seit dem 3. November 2022 im Register der rumänischen Finanzaufsichtsbehörde unter der Nummer PJR28FSFPR/400001 eingetragen und verfügt über einen EU-Pass gemäß dem Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für Crowdfunding-Dienstleister. Zur Kontaktaufnahme senden Sie bitte eine E-Mail an: hello@seedblink.com .

Über Capital Cell

Capital Cell wurde 2015 gegründet und ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Biotechnologie und Gesundheit spezialisiert hat, einen der profitabelsten Sektoren der Welt. Das von der CNMV beaufsichtigte Finanzunternehmen bringt Investoren mit Unternehmen aus dem Biotechnologiesektor zusammen, die Kapital in der Frühphase suchen, und entwickelt die für beide Seiten beste Lösung.

Capital Cell hat bereits mehr als 100 Start-ups aus dem Biotech-Sektor bei der Suche nach Kapital geholfen.

Alle von Capital Cell vorgeschlagenen Projekte wurden vom BioExpert Network analysiert, einem privaten Netzwerk von Experten und Meinungsführern in den Bereichen Medizin, Wissenschaft, Investitionen und Geschäftsentwicklung.