SeedBlink s’associe à Capital Cell pour stimuler le financement des start-ups technologiques européennes de la biotech et de la healthtech

Un tri croisé d’opportunités d’investissement visant à optimiser leur financement et leur expansion sur les principaux marchés d’Europe

Capital Cell est engagée dans une levée de fonds sur SeedBlink pour pouvoir se développer au Benelux, en France et en Italie, et s’appuie à ce titre sur le réseau d’investisseurs européens de SeedBlink

BUCAREST, Roumanie, 28 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink, la plateforme de financement et de gestion des fonds propres dédiée aux start-ups technologiques européennes, annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec Capital Cell, la plus importante plateforme d’investissement espagnole spécialisée dans les biotechnologies et les technologies de la santé. Cette collaboration marque une étape importante du rapprochement entre les entreprises technologiques motrices d’innovation et les investisseurs d’Europe.

L’alliance prévoit des scénarios croisés permettant aux deux plateformes de mutualiser leurs atouts en matière d’accompagnement des start-ups technologiques de la biotech et de la healthtech. Cette initiative facilitera l’accès aux financements et ressources indispensables à la croissance et au succès des entreprises émergentes dans ces domaines, et vise à rendre l’Europe plus compétitive dans le secteur technologique.

De plus, Capital Cell a amorcé sa levée de fonds à hauteur de 500 000 euros sur SeedBlink, dans le but de renforcer sa présence au Benelux, en France et en Italie. Cette démarche s’aligne sur l’ambition de Capital Cell, orientée sur la création d’un large réseau d’investisseurs en Europe pour stimuler les investissements transfrontaliers et la croissance collective.

Andrei Dudoiu, directeur associé de SeedBlink, a déclaré : « Nous avons été les premiers à reconnaître le manque d’unité dans le parcours européen de l’innovation, et nous estimons à ce titre que la collaboration est le fondement du progrès. Nous travaillons en partenariat avec Capital Cell, ainsi qu’avec des investisseurs en capital-risque, des investisseurs d’entreprise, des « business angels » (ou investisseurs providentiels) et des investisseurs individuels pour relever la participation au capital et accélérer la compétitivité technologique en Europe ».

Nimity , la plateforme de gestion des fonds propres développée par SeedBlink, fait pleinement partie de la feuille de route envisagée dans le cadre de cette collaboration. Cette intégration permettra aux entreprises du portefeuille de Capital Cell d’améliorer leur gestion de la table de capitalisation, de mettre en place des options d’achat d’actions pour les employés, d’entretenir de meilleures relations avec leurs parties prenantes et de plus efficacement sécuriser les investissements à long terme.

Daniel Oliver, fondateur et PDG de Capital Cell, a ajouté : « Joindre nos forces à celles de SeedBlink représente pour nous une étape de taille. Leur expertise en matière de start-ups technologiques complète notre orientation vers la biotech et la healthtech, et apporte de fortes synergies. Notre collaboration profitera non seulement aux entreprises de notre portefeuille, mais élargira également l’éventail d’opportunités d’investissement qualifiées et à fort potentiel de nos propres investisseurs ».

Le partenariat entre SeedBlink et Capital Cell induit un contexte favorable au financement de start-ups ambitieuses, plus particulièrement pour celles de la biotechnologie et de la technologie de la santé en plein essor. En favorisant une communauté d’investissement solide et interconnectée en Europe, ce partenariat vise à accélérer la croissance des start-ups et des entreprises à grande échelle, en stimulant l'innovation et le progrès sur tout le continent.

À propos de SeedBlink

La mission de SeedBlink est de développer les participations au capital en Europe. Sa gamme de solutions et de services financiers constitue, avec son large réseau, une plateforme de gestion des capitaux propres et de co-investissement spécialisée dans la technologie, qui permet aux start-ups européennes et à leurs parties prenantes d’avoir accès aux capitaux, de les gérer et de les négocier.

SeedBlink SA est immatriculée auprès de l’ASF, l’autorité roumaine des marchés financiers, sous le numéro PJR28FSFPR/400001 depuis le 3 novembre 2022 et dispose d’un passeport européen délivré par son homologue européenne, l’AEMF, pour le financement participatif. Pour nous contacter par e-mail : hello@seedblink.com .

À propos de Capital Cell

Capital Cell, fondée en 2015, est une société d’investissement spécialisée dans la biotechnologie et la santé, qui figurent parmi les secteurs les plus rentables au monde. La société financière, réglementée par la CNMV, la commission espagnole du marché des valeurs mobilières, met en relation des investisseurs avec des entreprises du secteur de la biotechnologie en phase initiale qui recherchent des capitaux, en concevant la meilleure formule pour les deux parties.

Capital Cell a déjà aidé plus de 100 start-ups du secteur de la biotechnologie à lever des fonds.

Tous les projets proposés par Capital Cell ont été analysés par BioExpert Network, un réseau privé d’experts et de leaders d’opinion dans les domaines de la médecine, de la science, de l’investissement et du développement commercial.