Dovre Group Oyj Pörssitiedote 28.12.2023 klo 13.00



Dovre Group: Suomen toimintojen uudelleenjärjestely/muutos johdossa

Muutosneuvottelut (julkaistu lehdistötiedotteessa 16.11.2023) on saatu päätökseen. Suomen yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen jälkeen tehtyjen uudelleenjärjestelypäätösten mukaan neljän (4) henkilön työsuhteet irtisanotaan.

Toimintojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi Miko Olkkonen (VP Finland) jättää tehtävänsä 15.1.2024.

”Haluan kiittää Mikoa hänen työstään ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää jatkossa”, sanoo Arve Jensen, Dovre Groupin toimitusjohtaja.

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

