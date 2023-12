AGF annonce les distributions définitives de 2023 pour les FNB de Placements AGF

TORONTO, 28 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (Placements AGF) a annoncé aujourd’hui les montants définitifs des distributions en espèces de décembre 2023 et des distributions annuelles réinvesties de 2023 provenant de gains en capital des FNB de Placements AGF inscrits à la Bourse de Toronto ou à la NEO Bourse.

Les porteurs de parts des FNB de Placements AGF, inscrits au 29 décembre 2023, recevront i) les distributions réinvesties de 2023 provenant de gains en capital payables pour chaque FNB de Placements AGF pertinent, le 29 décembre 2023; ii) les distributions en espèce de décembre 2023 payables pour chaque FNB de Placements AGF pertinent, le 5 janvier 2024. Les montants imposables définitifs pour 2023, y compris les caractéristiques se rapportant à l’impôt, seront déclarés au début de 2024.

Les distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés dans le cadre de FNB de Placements AGF. Elles ne seront pas versées en espèces, mais plutôt réinvesties en tant que distributions théoriques et déclarées à titre de gains imposables. De telles distributions sont produites quand les parts associées aux distributions réinvesties sont immédiatement consolidées avec les parts qui étaient détenues avant la distribution. Le nombre de parts détenues après la distribution est ainsi identique au nombre de parts détenues auparavant. Toutefois, le prix de base rajusté peut augmenter pour le porteur de parts des FNB de Placements AGF en question.

Détails concernant les montants définitifs des distributions en espèces et des distributions réinvesties provenant de gains en capital « par part » :

Nom du FNB Symbole au téléscripteur Bourse Montants définitifs des distributions en espèces par part ($) Montants définitifs des distributions annuelles réinvesties provenant de gains en capital par part ($)



* Fonds des marchés émergents hors Chine AGF AEMX NEO Bourse 0,018693 $ 0,108171 $ * Fonds de revenu amélioré d’actions américaines AGF AENU NEO Bourse 0,123440 $ 0,280754 $ FNB Obligations Occasions mondiales AGF AGLB NEO Bourse 0,213092 $ - FNB Actions mondiales Croissance durable AGF AGSG NEO Bourse 0,136093 $ - FNB Actions canadiennes ̶ Approche systématique AGF QCD Bourse de Toronto 1,220240 $ 1,264083 $ FNB Actions des marchés émergents – Approche systématique AGF QEM Bourse de Toronto 0,569515 $ - FNB Actions mondiales Facteurs ESG AGF QEF NEO Bourse 0,776445 $ - FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF QIF NEO Bourse 0,208291 $ - FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF QGB NEO Bourse 0,195958 $ - FNB Actions internationales –Approche systématique AGF QIE Bourse de Toronto 0,841494 $ - FNB Actions américaines –Approche systématique AGF QUS Bourse de Toronto 0,469320 $ 3,349206 $ FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. $CAN AGF QBTL Bourse de Toronto - -

* Le Fonds des marchés émergents hors Chine AGF et le Fonds de revenu amélioré d’actions américaines AGF sont des fonds communs de placement qui comportent une option de souscription de parts de série FNB.

Vous pouvez obtenir ici de plus amples renseignements sur les FNB de Placements AGF.

Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés à un fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de nos trois secteurs d’activités distincts : Placements AGF, Capital Privé AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 42 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA »), AGF Investments LLC (« AGFUS ») et AGF International Advisors Company Limited (« AGFIA »). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.



Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société, les particuliers ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société ou les particuliers sont autorisés à fournir ces services.



Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.



Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante :