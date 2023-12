Brandt célèbre les Fêtes en versant des dons communautaires de 500 000 $

Les employés de Brandt ont versé des fonds pour soutenir 14 organisations au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande lors d’un événement annuel des Fêtes.

REGINA, Saskatchewan, 28 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La période des Fêtes s’avère plus festive que jamais pour 14 organismes caritatifs grâce à des dons de 500 000 $ du groupe d’entreprises Brandt dans le cadre de son initiative Un milliard de mercis.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien fidèle de nos clients, de nos employés et des communautés où ils vivent et travaillent », déclare Matt Semple, premier vice-président du marketing de Brandt. « Notre don des Fêtes Un milliard de mercis est notre façon de redonner et de dire merci. Et la période des Fêtes est l’occasion parfaite de le faire ».

Les dons de bienfaisance font partie du Noël en famille Brandt, une célébration annuelle des Fêtes en ligne pour les employés de l’entreprise partout dans le monde. Dans le cadre des festivités, les employés ont voté pour leurs organismes caritatifs préférés et 500 000 $ ont été remis à divers organismes au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande en fonction des votes recueillis.

« Nous sommes particulièrement reconnaissants d’avoir été choisis comme l’un des organismes caritatifs du Noël en famille Brandt » affirme Phyillis O’Connor, directeur général de l’Association canadienne pour la santé mentale (division de la Saskatchewan). « Le don de Brandt assurera une programmation de qualité qui appuiera ceux qui vivent avec la maladie mentale ou qui souhaitent assurer leur bien-être mental ».

Au cours des dernières années, Brandt a connu une croissance importante, tout comme son engagement envers les communautés locales. Depuis 2020, le fonds des Fêtes Un milliard de mercis a versé plus de 1,6 million de dollars à des organismes caritatifs dans les communautés où les employés et les clients de Brandt vivent et travaillent. Les bénéficiaires de cette année, par pays, sont les suivants :

Canada (275 000 $ CA)

• Société canadienne du cancer 97 500 $ • Association canadienne pour la santé mentale 78 000 $ • Œuvres des Manoirs Ronald McDonald 55 500 $ • Rêves d’enfants Canada 26 000 $ • Armée du Salut du Canada 18 000 $ É.-U. (75 000 $ US)

• Hôpital de recherche pour enfants St. Jude 43 000 $ • Projet Wounded Warrior 18 000 $ • Illinois CancerCare Foundation 14 000 $ Australie (75 000 $ AU) • Rural Aid 44 000 $ • Œuvres des Manoirs Ronald McDonald 25 000 $ • La famille Smith 6 000 $ Nouvelle-Zélande (75 000 $ NZ) • Société du cancer de Nouvelle-Zélande 41 500 $ • New Zealand Rural Support Charitable Trust 23 500 $ • Fondation du cœur de Nouvelle-Zélande 10 000 $

« C’est passionnant de voir nos employés participer à la façon dont le fonds des Fêtes est distribué », conclut M. Semple. « Les organismes caritatifs qu’ils ont choisi de soutenir cette année ont un effet positif énorme sur la vie des gens, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle internationale. »



Le fonds des Fêtes Un milliard de mercis fait partie du programme Un milliard de mercis! de Brandt qui a célébré son 12e anniversaire en 2023. Depuis sa création, le programme a investi plus de 25 millions de dollars dans les communautés locales.

À propos du groupe d’entreprises Brandt

Le Groupe d’entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, Saskatchewan, Canada, est une entreprise privée de fabrication et de distribution qui dessert un public international croissant dans des secteurs tels que l’agriculture, la construction, la foresterie, le rail, les mines, l’acier, le transport, la manutention et l’énergie. L’entreprise compte plus de 6200 employés et plus de 180 sites au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Brandt est l’une des plus grandes entreprises privées du Canada et fait partie du groupe d’élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées du Canada.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3879ed99-fd79-4adb-94a1-ea0cc206aeaf/fr