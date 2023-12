DNA Oyj: Muutos hallituksessa

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.12.2023 KLO 11.00

DNA Oyj:n ainoa osakkeenomistaja Telenor Finland Holding Oy on päättänyt tehdä hallituksen kokoonpanoon liittyvät, ylimääräiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset ilman yhtiökokousta. Päätökset on tehty laillisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n nojalla.

DNA Oyj:n hallituksen kokona on päätetty pitää kolme henkilöä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jørgen C. Arentz Rostrup. Hallituksen jäsenenä jatkaa Thomas Thyhold. Hallituksen uudeksi jäseneksi on valittu 1. tammikuuta 2024 alkaen Mette Eistrøm Krüger.

Päätökset ovat voimassa 1. tammikuuta 2024 alkaen.

Lisätiedot:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

