Enefit Green müüb Brocēni koostootmisjaama ja pelletitehase Warmestonile

Vastavalt täna allkirjastatud ostu-müügilepingule omandab Warmeston Enefit Greenilt Brocēni koostootmisjaama ja pelletitehase Lätis.

,,Enefit Greeni fookus on tuule- ja päikeseenergia osakaalu kasvatamisel Baltikumis ja Poolas. Meil on praegu ehituses kuus tuuleparki Soomes, Eestis ja Leedus ning neli päikeseelektrijaama Eestis, Lätis ja Poolas koguvõimsusega 715 megavatti. Biomassi kasutavate koostootmisäride müümine võimaldab meil keskenduda edaspidi rohkem oma strateegilisele ärisuunale. Brocēni professionaalne meeskond on väärtuslikuks vundamendiks Warmestoni kasvule. Täname meeskonda nende panuse eest ja soovime edu edaspidiseks,“ ütles Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisjuht Innar Kaasik.

Tehingu objektiks on koostootmisäri Brocēnis, mille varadesse kuulub 2016. aastal valminud koostootmisjaam ja pelletitehas. Ettevõttes on 39 töötajat, toodetud elekter müüakse Läti elektrivõrku ja soojus kasutatakse kõrval asuvas pelletitehases tooraine kuivatamiseks. Aastane pelletite toodang on 155 000 tonni ja müük toimub nii energia ettevõtetele hulgimüügi ettevõtetele kui ka eraisikutele. Tehingu väärtus võla- ja rahavabal baasil on 32 miljonit eurot.

Tehingu tulemusel ja varade üleminekul jätkavad koostootmisjaam, pelletitehas ja töötajad senist tegevust Warmestoni kontsernis.

Enefit Greeni nõustasid tehingu ettevalmistamisel ja läbiviimisel finantsnõustajana LHV, finants due diligence läbiviijana KPMG ja õigusnõustajana TGS Baltic. Warmestoni nõustasid Superia Corporate Finance ja Cobalt. Tehingut finantseeris Swedbank Eesti.



Lisainfo:

Kadri Korsten

Kommunikatsioonijuht

+372 5343 9739

kadri.korsten@energia.ee





Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere regioonis. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja ettevõttel on ligi 64 000 investorit. Enefit Green on keskendunud tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsuste arendamisele, et suurendada roheenergia kättesaadavust ning parandada energiajulgeolekut oma koduturgude. Ettevõte ehitab praegu kuute tuuleparki Soomes, Eestis ja Leedus koguvõimsusega 615 megavatti ning nelja päikeseelektrijaama Eestis, Lätis ja Poolas koguvõimsusega 100 megavatti.