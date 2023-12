セルシウス・ネットワークLLC (Celsius Network LLC) の破産手続きに関連して、ハット8 (Hut 8) が完全なマイニング事業計画を進めることが裁判所で承認される

マイアミ発, Dec. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 北米最大かつ最も革新的なデジタル資産マイニングのパイオニアであり、高性能コンピューティングインフラストラクチャプロバイダーの1つであるハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.) (NASDAQ | TSX: HUT)、(「ハット8」または「同社」) は、セルシウス・ネットワークLLCの破産手続きにおいて提出した再建計画について、ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所により承認された。同計画によると、セルシウス・ネットワークLLCのマイニング事業は新設された「マイニングCo (MiningCo)」に移管され、ハット8は4年間のマイニング管理契約に基づきマイニングCoのマイニング事業を管理することになる。



ハット8の社長であるアッシャー・ジェヌート (Asher Genoot) は次のように語った。「債権者と裁判所に提出したマイニング計画は強力かつ健全であり、当社はテキサス州セダーベールの施設で直ちに建設を進め、2024年の第1四半期にプロセスが完了した後、さらに4つの施設を管理します。私たちは、マイニング事業を迅速に構築し、効率的に管理する優れた実績を持っていると信じています。また、マイニングCoの持分を通じてセルシウスの債権者の資本を構築しながら、マネージドサービス事業を成長させることを楽しみにしています。」

マネージドサービス契約に基づき、ハット8はテキサス州の5つの施設でマイニングCoの事業にエンドツーエンドのマネージドサービスを提供し、約12EH/sのコンピューティング能力 (122,000人の鉱山労働者) と 300MW以上のエネルギー監視を行う。ハット8は、テキサス州の4箇所で合計87MWのマネージドサービスの提供を行う。

レベル (Rebel)、25MW

イーストアイル (East Isle)、30MW

スタイル (Style)、20 MW

ガーデンシティ (Garden City)、12MW

ハット8は、テキサス州セダーベールにおいて、マイニングCoの5番目の施設の設計と開発、エンジニアリング、財務モデリング、予算編成、会計、建設管理、調達、物流、RFP調整を担当し、施設が完成すると約66,000人の鉱山労働者と215 MW以上のエネルギー管理を行う予定である。計画の有効性は、事前に一定の条件が満たされることによって決定される。

すでに発表されているように、ハット8は先月、USビットコイン・コーポレーション (US Bitcoin Corp、「USBTC」) 傘下のU.Sデータマイニング・グループ・インク (U.S. Data Mining Group, Inc.) と経営統合し、セダーベール施設でエンドツーエンドの開発サービスを提供するためにセルシウスによって選ばれた。

ハット8について

革新、想像力、情熱を通じて、ハット8コーポレーションの経験豊富な経営陣は、ビットコインマイニングとホスティング、画期的なマネージドサービス、エネルギー鞘取引、従来のデータセンターの運営、AIや機械学習などの新技術の活用を介して、インフラとエネルギーの交差点で価値を創造することに強気である。フロリダ州マイアミに本社を置くハット8コーポレーションのインフラポートフォリオには、ブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州にまたがるクラウド、コロケーション、AI、機械学習、VFXレンダリング・コンピューティング・ソリューションを提供する5つの高性能コンピューティング・データセンターと、アルバータ州、ニューヨーク州、ネブラスカ州、テキサス州に位置する2つのビットコインマイニング、ホスティング、マネージドサービス施設の計11施設が含まれる。独自のトレジャリー戦略で長い間知られてきたハット8コーポレーションは、世界的に見ても上場企業の中で自己マイニングビットコインの保有量が最も多い企業の一つである。詳細についてはwww.hut8.comにアクセスし、X (旧ツイッター) で@Hut8Miningをフォローされたい。

将来の見通しに関する情報についての注意事項

本プレスリリースにはカナダ証券取引法および米国証券取引法の意味における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」 (総称して「将来の見通しに関する情報」) が含まれている。本プレスリリースに含まれる過去の事実に関する記述を除く、将来の事業戦略、競争力、目標、事業の拡大や成長、運営、計画、その他の事項を含む、ハット8が将来発生すると予想または予測する活動、出来事、または開発に関する情報は、すべて将来の見通しに関する情報である。将来の見通しに関する情報は通常、「可能性がある」、「だろう」、「あり得る」、「はずである」、「予定である」、「つもりである」、「計画する」、「見込む」、「できる」、「考える」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「できる」、「かもしれない」、「見込みがある」、「予測する」、「~するように設計されている」、「可能性が高い」、または同様の表現によって識別される。具体的に、本プレスリリースに含まれる将来の見通し情報には、ハット8による再編計画の効果が期待される時期、テキサス州セダーベールの施設における開発開始の予定時期、ハット8とマイニングCoで締結されるマイニング管理契約の予想期間に関する声明、ハット8およびマイニングCoで締結されるマイニング管理契約に基づきハット8が管理すると予想されるメガワット数および鉱山労働者数に関する記述が含まれるが、これらに限定されるものではない。

将来の見通しに関する情報を含む記述は過去の事実ではなく、その記述がなされた時点における特定の重要な要因および仮定に基づく、将来の出来事に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表している。本プレスリリースの日付現在、ハット8によって合理的であると考えられているが、このような記述は、既知および未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の要因の影響を受け、実際の結果、活動レベル、業績または成果が、このような将来の見通しに関する情報によって明示または黙示されるものと大きく異なる可能性がある。これには、セキュリティおよびサイバーセキュリティの脅威およびハッキング、悪意のあるアクターまたはボットネットがビットコインネットワーク上の処理能力を掌握すること、ビットコインネットワークのさらなる発展と受容、ビットコインのマイニング難易度の変更、秘密鍵の紛失または破壊、ブロックチェーンに取引を記録するための手数料の増加、誤った取引、限られた数の主要従業員への依存、サードパーティのマイニングプールサービスプロバイダーへの依存、規制の変更、分類および税制の変更、モメンタムプライシングリスク、デジタル資産取引所に関する詐欺および失敗、銀行サービスおよび融資の取得の困難性、保険、許可およびライセンスの取得の困難性、インターネットおよび電力の途絶、地政学的事象、暗号およびアルゴリズムプロトコルの開発における不確実性、デジタル資産の受容または普及に関する不確実性、技術革新の予見の失敗、新型コロナウイルスの流行、気候変動、為替リスク、融資リスクおよび潜在的損失の回復、訴訟リスク、事業統合リスク、市場需要の変化、ネットワークとインフラの変化、システムの中断、リース契約の変更、電力購入契約の意図した利益の達成の失敗、同社の採掘場へのエネルギーの供給中断または供給停止の可能性、およびデジタル資産、データセンター事業に関連するその他のリスクなどが含まれるが、これらに限定されない。ハット8に影響を与える可能性のある要因の完全なリストは、同社のEDGARプロフィール (www.sec.gov) より入手可能な2023年11月7日付のForm S-4による同社の登録届出書の「リスク要因」セクションに加え、同社のSEDAR+プロフィール (www.sedarplus.ca) およびEDGARプロフィール (www.sec.gov) で入手可能な2023年3月9日付の年次情報フォームの「リスク要因」セクション、およびその他の継続開示書類を参照されたい。



