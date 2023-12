Neuer Novotech-Bericht weist weltweit 1.000 klinische HIV-Studien auf

BOSTON, Dec. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Biotech-CRO mit globalen Durchführungskapazitäten, hat heute den neuesten Bericht über die globale Landschaft der klinischen Studien 2023 zu HIV veröffentlicht, einer Krankheit, von der inzwischen mehr als 39 Millionen Menschen betroffen sind.



Das Research-Analystenteam von Novotech stellt diese Expertenberichte monatlich völlig kostenlos zur Verfügung. Diese Berichte bieten aktuelle Einblicke in die globale Aktivität klinischer Studien und zeigen auf, in welchen Regionen die höchsten Studienvolumina zu verzeichnen sind und welche Faktoren hinter diesen Trends stehen. Sie gehen die Hürden an, mit denen Biotech-Unternehmen in bestimmten Therapiebereichen konfrontiert sind, und diskutieren zukünftige Therapiepfade und Investitionstrends.

Laut dem HIV Global Clinical Trial Landscape Report hat die Biopharmabranche seit 2018 weltweit über 1.000 klinische HIV-Studien initiiert. Die Verteilung der Studien ist wie folgt: Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfallen 29 % der Studien, gefolgt von Europa mit 28 % und Nordamerika mit 26 %, während der Rest der Welt (ROW) einen moderaten Anteil von 17 % ausmacht.

Im asiatisch-pazifischen Raum wies Festlandchina mit 45 % den höchsten Studienanteil auf. Innerhalb Europas verzeichneten Spanien, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien und Deutschland die meisten HIV-Studien. Unter den ROW-Ländern liegt Südafrika mit 31 % der HIV-Studien an der Spitze.

Der Bericht überprüfte auch die Fallzahl- und Mortalitätsdaten für 2022 nach Regionen.

In Südafrika gab es 7,6 Millionen Fälle und 45.000 AIDS-bedingte Todesfälle, was die schwerwiegenden Auswirkungen innerhalb des Landes verdeutlicht.

Indien meldete 2,5 Millionen Fälle und 40.000 Todesfälle, was eine erhebliche HIV-Belastung widerspiegelt.

In den Vereinigten Staaten gab es 1,2 Millionen HIV-Fälle, die zu 19.986 Todesfällen führten.

Thailand meldete 560.000 Fälle und 11.000 Todesfälle.

In Westeuropa gab es in Frankreich 200.000 Fälle und 880 Todesfälle.

Spanien meldete 150.000 Fälle und 640 Todesfälle.

In Italien gab es 140.000 Fälle und 550 Todesfälle.

Malaysia meldete 86.000 Fälle und 2.500 Todesfälle.

Neuseeland hatte mit 3.600 Fällen und 100 Todesfällen vergleichsweise geringere Zahlen.



Der Bericht analysierte das globale Studienrisiko und ergab, dass in der Region Asien-Pazifik mit ihrer großen Bevölkerung und vergleichsweise geringeren Studienmenge das Risiko konkurrierender Studien geringer ist. Die Studiendichte in dieser Region ist mehr als sechsmal niedriger als in den USA und etwa dreimal niedriger als in Europa.

Eine Überprüfung der HIV-Investitionsdaten zwischen 2019 und 2022 ergab: „China erlebte einen erheblichen Zufluss von Risikokapital mit Investitionen in Höhe von insgesamt 1.534,8 Millionen US-Dollar, während die USA 540,5 Millionen US-Dollar für die Bekämpfung von HIV bereitstellten. Diese Investitionen bedeuten ein globales Engagement für die Revolutionierung der HIV-Prävention, -Behandlung und -Sensibilisierungsstrategien.“

Der Bericht untersuchte auch Entwicklungen in der Behandlung und stellte fest, dass Fortschritte in der „HIV-Behandlung, die von innovativen Medikamentenformulierungen bis hin zu therapeutischen Impfstoffen und Gen-Editing-Technologien reichen, die laufenden Bemühungen widerspiegeln, ungedeckte Bedürfnisse zu befriedigen und Menschen mit HIV zugänglichere und wirksamere Optionen bereitzustellen. Das Behandlungsparadigma verändert sich mit injizierbaren Optionen wie Cabenuva und Lenacapavir und bietet Alternativen für die tägliche Pillenroutine.“

„Eine wöchentliche Einnahme von Islatravir und die experimentelle CRISPR-basierte Genbearbeitungsmethode zeigen das Potenzial einer Linderung der HIV-Behandlungsbelastung und bieten lang anhaltende Heilmittel“, so der Bericht.

Eine Untersuchung der therapeutischen Pipeline im Rahmen des Berichts ergab, dass es „über das Spektrum der HIV-Arzneimittelentwicklung nach Phase eine erfolgversprechende Progression mit 50 Arzneimitteln in präklinischen Phasen gibt, 61 in Phase-I-Studien und 15 in kombinierten Phase-I/II-Studien. Zusätzlich befinden sich 34 Arzneimittel in Phase II, 13 in Phase III, mit 9 zugelassenen und 61 bereits auf dem Markt befindlichen Arzneimitteln, was eine robuste Landschaft in Bezug auf HIV-Behandlungen widerspiegelt.“

