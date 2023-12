AS-i Pro Kapital Grupp suuromanikule ja tema sidusüksustele kuuluvatest aktsiatest

AS Pro Kapital Grupp suurimale omanikule Ernesto Preatonile ja tema sidusüksustele kuulub kokku 27 955 063 aktsiat ehk 49,31% AS Pro Kapital Grupp aktsiatest. Ernesto Preatoni ja tema sidusüksused suunasid nende omanduses olevad 22 364 424 aktsiat Prantsusmaal registreeritud ettevõttele SA-le Preatoni Group. Ernesto Preatoni on ka SA Preatoni Group enamusosaluse omanik. Suunamisjärgselt hoitakse nimetatud 22 364 424 aktsiat jätkuvalt samadel esindajakontodel. Kõnealuste aktsiate lõplik tegelik kasusaaja, so Ernesto Preatoni, tehingujärgselt ei muutunud. Seega isik, kes kontrollib aktsiatega esindatud hääli, jääb samaks.

Edoardo Axel Preatoni

Juhatuse liige

Tel: 614 4920

e-mail: prokapital@prokapital.ee