Võtmeisku muudatus

AS Pro Kapital Grupp teatab, et kontserni finantsjuht Angelika Annus lahkub ametist isiklikel põhjustel ja oma soovil.

Kontserni uueks finantsjuhiks saab alates 1. jaanuarist 2024 Ann-Kristin Kuusik, kes on töötanud kontsernis finantskontrollerina alates 2014. aastast. Ann-Kristin Kuusik ei oma ühtegi AS Pro Kapital Grupp aktsiat.



Angelika Annuse kommentaar: „ Oma pika tööaja jooksul Pro Kapitalis olen tegutsenud erinevates rollides, puutunud kokku erinevate väljakutsetega ja läbinud märkimisväärse isikliku arengu. Olen siiralt tänulik hindamatu võimaluse ja rikkalike kogemuste eest, mis mulle antud on. Soovin edu ja kõike parimat Pro Kapitali erakordsele meeskonnale, kellega mul on olnud au koos töötada, ja ettevõttele tervikuna.“



AS Pro Kapital Grupp juhatuse esimehe Edoardo Preatoni kommentaar:

„Kahetiste tunnetega teatame enam kui kaks aastakümmet Pro Kapital Grupis eeskujulikule teenistusele pühendunud Angelika Annuse lahkumisest ettevõttest. Finantsjuhina on Angelika mänginud keskset rolli meie organisatsiooni finantsmaastiku kujundamisel ning aidanud oluliselt kaasa ettevõtte kasvule ja edule.

Meil on hea meel teatada, et Ann-Kristin Kuusik astub Angelika Annuse senisesse rolli. Ann-Kristin toob kaasa hulgaliselt kogemusi ja tõestatud tulemusi finantsvaldkonnas, mistõttu on ta ideaalne valik Angelika tipptasemel loodud pärandi jätkamiseks.

Pro Kapital Grupi tegevjuhina usaldan täielikult Ann-Kristini suutlikkust uude rolli sulanduda ning panustada veelgi enam meie ettevõtte finantsstabiilsusesse ja strateegilisse kasvu.

Soovin Angelika Annusele parimat tema edaspidistes ettevõtmistes ja tervitan Ann-Kristin Kuusikut tema uues finantsjuhi ametis. Ootame jätkuvat edu ja kasvu Ann-Kristini võimeka juhtimise all“.





AS Pro Kapital Grupp

Tel: 614 4920

e-mail: prokapital@prokapital.ee