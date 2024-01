Neuer Novotech-Bericht über metastasierenden Brustkrebs identifiziert weltweit 1.000 klinische Studien seit 2018

BOSTON, Dec. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Biotech-CRO mit globalen Durchführungskapazitäten hat heute den neuesten Bericht über die globale klinische Studienlandschaft 2023 zum Thema metastasierter Brustkrebs veröffentlicht.



Das Research-Analystenteam von Novotech stellt diese Expertenberichte monatlich völlig kostenlos zur Verfügung. Diese Berichte bieten aktuelle Einblicke in die globale Aktivität klinischer Studien und zeigen auf, in welchen Regionen die höchsten Studienvolumina zu verzeichnen sind und welche Faktoren hinter diesen Trends stehen. Sie gehen die Hürden an, mit denen Biotech-Unternehmen in bestimmten Therapiebereichen konfrontiert sind, und diskutieren zukünftige Therapiepfade und Investitionstrends.

Der Bericht Metastatic Breast Cancer - Global Clinical Trial Landscape 2023 zeigt, dass es seit 2018 weltweit über 1.000 klinische Studien gab. Außerdem heißt es in dem Bericht: „Von den 2,3 Millionen Brustkrebsfällen weltweit wurden 0,67 Millionen als metastasierender Brustkrebs identifiziert, wobei 45 % auf Asien, 35 % auf westliche Regionen und 20 % auf die übrigen Regionen entfielen.“

Laden Sie den Bericht hier herunter

Der Bericht stellte fest, dass „erhebliche Sterblichkeitsunterschiede je nach Rasse und Region bestehen, mit höheren Raten bei Afroamerikanern, Asiaten und Pazifikinsulanern, während Kaukasier vergleichsweise niedrigere Raten aufweisen“.

Metastasierender Brustkrebs, auch bekannt als Brustkrebs im Stadium IV, tritt auf, wenn sich Krebszellen aus der Brust in andere Teile des Körpers ausbreiten. Trotz Fortschritten in der Früherkennung und Behandlung entwickeln sich 20-30 % der Personen, bei denen zunächst Brustkrebs diagnostiziert wird, zu metastasierendem Brustkrebs, was bei einer 5-Jahres-Überlebensrate von 30 % eine Herausforderung darstellt.

Der Bericht analysierte globale Studiendaten und fand heraus:

Die Region Asien-Pazifik (APAC) ist mit einem Anteil von über 35 % an diesen Studien führend, angeführt von Festlandchina, Südkorea und Australien.

Die Vereinigten Staaten und Europa führten zusammen mehr als die Hälfte der Studien zu metastasierendem Brustkrebs durch, wobei Spanien und Frankreich in diesen Regionen eine Schlüsselrolle spielten.

Auf den Rest der Welt (ROW) entfielen etwa 10 % der weltweiten Studien zu metastasierendem Brustkrebs.

Vor allem die Region APAC zeigte sich bei der Rekrutierung von Studien sehr effizient und wies im Vergleich zu Europa und den Vereinigten Staaten kürzere Laufzeiten und schnellere Rekrutierungsraten auf.

Der Bericht untersuchte aktuelle und zukünftige Behandlungsmöglichkeiten und stellte fest, dass Ärzte bei metastasierendem Brustkrebs in der Regel systemische Medikamente wie Chemotherapie, Hormontherapie, gezielte Therapien und Immuntherapie einsetzen.

Er betonte auch, dass die Zulassung von Enhertu für HER2-armen Brustkrebs im Jahr 2022 einen Meilenstein darstellt, der einer Untergruppe von Patientinnen Hoffnung gibt und die Strategie der personalisierten Medizin für präzisere und wirksamere Therapien bei metastasierendem Brustkrebs stärkt.

Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter in 25 Ländern mit 34 Niederlassungen, unter anderem in den USA, in Großchina, Südkorea, Australien, Neuseeland und Europa.

Das CRO bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf in Bezug auf die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat. Das Engagement des Unternehmens für die Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site Partnership-Vereinbarungen, die es in den letzten drei Jahren unterzeichnet hat.

Über Novotech Novotech-CRO.com

Novotech wurde 1997 gegründet und ist ein globales klinisches Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit umfassendem Serviceangebot, das sich auf die Zusammenarbeit mit Biotech-Unternehmen konzentriert, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen.

Novotech wird für seine branchenführenden Beiträge anerkannt und hat zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten, darunter den CRO Leadership Award 2023, den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 und seit 2006 den Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award.

Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratung zur Arzneimittelentwicklung und regulatorisches Fachwissen, und verfügt über Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, darunter klinische Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Mit einer Präsenz an 34 Standorten und einem engagierten Team von mehr als 3.000 Fachleuten weltweit ist Novotech ein vertrauenswürdiger strategischer End-to-End-Partner der Wahl.

Für weitere Informationen oder um mit einem Expertenteammitglied zu sprechen, besuchen Sie www.Novotech-CRO.com