Dans son nouveau rapport, Novotech recense 1 000 essais cliniques dirigés dans le monde depuis 2018 sur le cancer du sein métastatique

BOSTON, 31 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, le principal ORC biotechnologique de la région Asie-Pacifique doté de capacités d’exécution mondiales, publie ce jour la dernière édition 2023 de son étude mondiale sur les essais cliniques ciblant le cancer du sein métastatique.



L’équipe d’analystes de Novotech rédige ces rapports d’experts sur une base mensuelle. Ils sont entièrement gratuits, et dressent un bilan à jour de l’activité mondiale en matière d’essais cliniques, en révélant les régions où les volumes d’essais sont les plus élevés ainsi que les facteurs qui en sous-tendent les tendances. Ils abordent les obstacles rencontrés par les sociétés de biotechnologie dans des domaines thérapeutiques spécifiques en évoquant les thérapies à venir et les futures tendances en matière d’investissement.

Le rapport Metastatic Breast Cancer - Global Clinical Trial Landscape 2023 (ou étude mondial sur les essais cliniques ciblant le cancer du sein métastatique 2023) révèle que plus de 1 000 essais cliniques ont été pilotés à l’échelle mondiale depuis 2018, et relève que « sur les 2,3 millions de cas constatés, 0,67 million de patientes sont atteintes d’un cancer du sein métastatique, dont 45 % en Asie, 35 % en Occident, et 20 % dans les autres régions du monde ».

Le rapport fait état de « considérables variations du taux de mortalité selon l’origine ethnique et la région des patientes, plus élevé chez les femmes afro-américaines, asiatiques et polynésiennes que chez les femmes caucasiennes ».

Le cancer du sein métastatique, également appelé cancer du sein de stade IV, est diagnostiqué lorsque les cellules cancéreuses du sein se propagent à d’autres parties du corps. Malgré les avancées en matière de dépistage et de traitement, 20 à 30 % des cancers du sein initialement diagnostiqués évoluent en cancers du sein métastatiques, et seules 30 % des patientes y survivent à 5 ans.

Le bilan des données mondiales des essais cliniques dressé dans le rapport démontre que :

La région Asie-Pacifique (APAC) prend la tête du classement avec 35 % des essais, principalement dirigés en Chine continentale, en Corée du Sud et en Australie.

Ensemble, les États-Unis et l’Europe ont piloté plus de la moitié des essais cliniques sur le cancer du sein métastatique. L’Espagne et la France s’y distinguent au titre de contributeurs clés.

Le reste du monde (RDM) réalise environ 10 % des essais cliniques sur le cancer du sein métastatique menés dans le monde.

La région APAC fait preuve d’une efficacité remarquable en matière de recrutement de patientes, affichant des durées plus courtes et des taux de recrutement plus rapides qu’en Europe ou aux États-Unis.

Le rapport passe en revue les thérapies actuelles et à venir, soulignant que les médecins ont le plus souvent recours à des traitements systémiques tels que la chimiothérapie, la thérapie hormonale, les thérapies ciblées ou l’immunothérapie pour traiter ce type de cancer.

Il souligne également qu’en 2022, l’autorisation du médicament Enhertu contre le cancer du sein HER2 faiblement exprimé a permis de franchir une étape importante, et d’apporter une touche d’espoir à un sous-ensemble de patients tout en renforçant la stratégie de thérapie personnalisée par l’élaboration de traitements plus précis et plus efficaces contre le cancer du sein métastatique

À propos de Novotech

