Kalmar toimittaa Eco-konttikurottajia PSA Italyn Genovan terminaaleihin auttamaan polttoainekustannusten ja päästöjen vähentämisessä

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 20. HELMIKUUTA 2023 KLO 10



Cargoteciin kuuluva Kalmar on allekirjoittanut suuren tilauksen yhteensä kahdeksan Kalmar Eco -konttikurottajan toimittamisesta PSA Italyn Genova Pra’- ja SECH-konttiterminaaleihin. Tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin, ja laitteiden toimituksen on määrä tapahtua vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana.



PSA Internationaliin kuuluvalla PSA Italylla on PSA Genova Pra’- ja PSA SECH -konttiterminaalit Genovan satamassa, ja lisäksi yksi konttiterminaali Venetsian satamassa. Näissä terminaaleissa käsitellään vuosittain yhteensä noin kaksi miljoonaa konttia, ja ne työllistävät noin 1000 henkilöä.



PSA Italylle toimitettaviin koneisiin kuuluu polttoaineen säästötakuu. Takuu parantaa taloudellista ennustettavuutta, kun polttoaineenkulutus on sovitulla ja kiinteällä tasolla, joka on määritetty lastinkäsittelyn ajosyklien perusteella. Koneisiin kuuluu myös kaluston suorituskyvyn hallintatyökalu Kalmar Insight, joka muuttaa datan hyödyllisiksi, vaikuttaviksi tiedoiksi, sekä useita lisävarusteena saatavia turvallisuusvarusteita, kuten sammutusjärjestelmä.



Kalmar Eco -konttikurottajassa käytetty moottori on paljon perinteisiä kurottajia pienempi, mikä pienentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä tuottavuudesta tinkimättä. Lisäksi koneen ajokokemus on kokonaisuutena parempi pehmeämmän kiihtyvyyden ja ohjaamon alhaisemman melutason ansiosta.



Roberto Ferrari, PSA Italyn toimitusjohtaja, on innoissaan uusista konttikurottajista: ”Optimoimme kalustoamme koko ajan sen polttoainetaloudellisuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Näitä toimia toteutetaan osana konsernimme kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita, ja lisäksi haluamme pitää Genovan kaupungille ja sen toimielimille antamamme lupaukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskien. Uudet konttikurottajat ovat jälleen uusi askel oikeaan suuntaan.”



Matteo Prefumo, Deputy Solution Sales Manager, Kalmar Italia: ”Olemme erittäin iloisia, kun voimme tällä tavoin vahvistaa yhteistyötämme PSA Italyn kanssa ja auttaa heitä Genovan terminaalien päästöjen vähentämisessä. Ympäri maailmaa käytössä olevat Eco-konttikurottajat auttavat vähentämään CO2-päästöjä ja todistavat, että tuottavuutta voidaan parantaa polttoaineenkulutusta lisäämättä.”



Matteo Prefumo, Deputy Solution Sales Manager, Kalmar Italia, puhelin: +393 42 142 3896, matteo.prefumo@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puhelin: 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

