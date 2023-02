English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.2.2023 KLO 13.00

ROBIT OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT SUORITEPERUSTEISESTA OSAKEPALKKIO-OHJELMASTA 2023–2025 YHTIÖN AVAINHENKILÖILLE

Robit Oyj:n hallitus on päättänyt 20.2.2023 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (”osakeohjelma”) yhtiön avainhenkilöille. Osakeohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja kannustaa heitä saavuttamaan yhtiön strategisesti tärkeät tavoitteet sekä tarjota heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.

Osakeohjelma sisältää yhden sekä kahden vuoden ansaintajaksot. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2023. Ansaintajakson 2023 palkkio jakautuu takuuosaan ja suoriteperusteiseen osaan. Takuuosa on 50 prosenttia osallistujalle määritellystä perusosakeallokaatiosta. Suoriteperusteinen osa perusosakeallokaatiosta määräytyy palkkiokertoimella, joka perustuu yhtiön ennalta määrittämään liiketoiminnan nettorahavirtatavoitteeseen vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Toinen ansaintajakso käsittää vuodet 2024–2025. Osakeohjelman mahdollinen palkkio tältä kahden vuoden ansaintajaksolta perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2024 ja 2025 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2026.

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi noin 20 avainhenkilöä, johtoryhmän jäsentä sekä korkean potentiaalin työntekijää. Osakeohjelmaan kuuluvalla tulee olla voimassa oleva työ- tai toimisuhde yhtiössä. Osakeohjelmaan kuuluvia johtoryhmän jäseniä koskee omistusvelvollisuus tarkoittaen, että johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa 50 prosenttia hänen vuosipalkastaan.

Hallitus päättää kunkin kohderyhmään kuuluvan avainhenkilön ansaintamahdollisuuden. Ansaintajaksojen 2023 ja 2024–2025 perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään 240 000 Robit Oyj:n osaketta, joka vastaa 1,1 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta. Mahdollisesti ansaittu osakepalkkio on bruttopalkkio, josta tehdään ennakonpidätys, ja nettomääräinen palkkio maksetaan avainhenkilöille osakkeina. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Yhtiö päättää osakkeiden ja rahan keskinäisen suhteellisen osuuden esimerkiksi maa-, yksilö- tai henkilöstöryhmäkohtaisesti. Osakeohjelma on mitoitettu siten, että kaikkien yhtiössä voimassa olevien osakeohjelmien myötä tapahtuvan osakeluovutuksen suhteellinen osuus pysyy alle neljän prosentin yhtiön kaikista osakkeista.

