OP Ryhmä

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

Pörssitiedote 8.2.2023 klo 9.00

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022: Tulos ennen veroja oli 1 265 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat 2 prosenttia ja kulut pysyivät edellisen vuoden tasolla

Tulos ennen veroja oli 1 265 miljoonaa euroa (1 127).

Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 10 % 3 512 miljoonaan euroon (3 186). Korkokate kasvoi 15 % 1 618 miljoonaan euroon (1 409) ja vakuutuskate 20 % 889 miljoonaan euroon (743). Nettopalkkiotuotot laskivat 3 % 1 005 miljoonaan euroon (1 034).

Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat -149 miljoonaan euroon (376). Väliaikainen poikkeusmenettely kasvatti sijoitustoiminnan tuottoja 143 miljoonaa euroa (-118). Väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien tuotot sijoitustoiminnasta laskivat yhteensä -5 miljoonaan euroon (257).

Yhteensä tuotot laskivat 5 % 3 426 miljoonaan euroon (3 616). Väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien tuotot kasvoivat 2 % 3 570 miljoonaan euroon (3 497).

Kulut laskivat 1 % 1 981 miljoonaan euroon (2 007).

Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset laskivat 43 miljoonaa euroa 115 miljoonaan euroon (158). Saamisten arvonalentumiset olivat 0,11 % (0,16) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi 2 % 99 miljardiin euroon (97) ja talletukset 2 % 77 miljardiin euroon (76).

CET1-vakavaraisuus oli 17,4 % (18,2), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 5,5 prosenttiyksiköllä. OP Ryhmä otti toisella vuosineljänneksellä käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason, joka siirtymähetkellä laski CET1-vakavaraisuutta yhden prosenttiyksikön.

Vähittäispankin tulos ennen veroja kasvoi 502 miljoonaan euroon (304). Korkokate kasvoi 25 % 1 194 miljoonaa euroon (959) ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 3 % 773 miljoonaan euroon (753). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 12 miljoonaa euroa 96 miljoonaan euroon (84). Luottokanta laski 0,3 % ja talletukset kasvoivat 3 %.

Omistaja-asiakkaiden Tuotto-osuuksille vuodelta 2022 maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 144 miljoonaa euroa (96).

OP Ryhmä jätti 30.9.2022 hakemuksen Euroopan keskuspankille standardimenetelmän käyttämiseksi vakavaraisuuslaskennassa sisäisten mallien (IRBA) ja käytössä olevan standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason sijaan. Standardimenetelmään siirtymisellä ei arvioida olevan olennaista vaikutusta OP Ryhmän vakavaraisuuteen ja riskiasemaan.

OP Ryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. IFRS 17 -siirtymän vaikutuksena OP Ryhmän oma pääoma 1.1.2022 laski siirtymäajankohtana 52 miljoonaa euroa. Samalla väliaikaisen poikkeusmenettelyn soveltaminen lakkasi.

Vuoden 2023 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2022 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Vuoden 2023 näkymät”.





OP Ryhmän avainlukuja

1–12/2022 1–12/2021 Muutos, % Tulos ennen veroja, milj. € 1 265 1 127 12,2 Vähittäispankki 502 304 65,2 Yrityspankki 416 474 -12,2 Vakuutus 433 504 -14,1 Ryhmätoiminnot -91 -109 - Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € 215 210 2,1 Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,2 6,6 0,6* Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 8,3 7,8 0,5* Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,59 0,54 0,05* Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,68 0,64 0,04* 31.12.2022 31.12.2021 Muutos, % CET1-vakavaraisuus, % 17,4 18,2 -0,8* Luottokanta, mrd. € 98,5 96,9 1,6 Talletukset, mrd. € 77,1 75,6 2,0 Järjestämättömät saamiset vastuista, % 2,3 2,4 -0,1* Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,11 0,16 -0,04* Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 066 2 049 1,0

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

*Suhdeluvun muutos

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

Vuoden 2022 aikana finanssialan toimintaympäristöä leimasi poikkeuksellinen epävarmuus. Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota, voimakkaasti kiihtynyt inflaatio ja sen myötä tuntuvasti nousseet markkinakorot yhdessä talouden näkymien heikkenemisen kanssa vaikuttivat erityisesti vuoden loppua kohden niin asuntoluottojen kuin yritysluottojen kysyntään. Osakekurssit laskivat vuoden aikana kaikilla keskeisillä markkinoilla, mikä puolestaan vähensi sijoituspalveluiden kysyntää.

Epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta OP Ryhmän vuoden 2022 tulos parani 12 prosenttia nousten erittäin hyvälle tasolle 1 265 miljoonaan euroon. Korkokate kasvoi 15 prosenttia 1 618 miljoonaan euroon ja vakuutuskate 20 prosenttia 889 miljoonaan euroon. Sen sijaan nettopalkkiotuotot olivat kolme prosenttia edellisvuotta pienemmät, 1 005 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat tuntuvasti edellisestä vuodesta. Kulut pysyivät hyvin hallinnassa ja olivat prosentin pienemmät kuin vuotta aikaisemmin.

Kaikkien kolmen liiketoiminta-alueemme tulokset olivat hyvällä tasolla. Erityisen voimakkaasti parani Vähittäispankin tulos. Vakuutusliiketoiminnassa korvausmeno palautui koronavuosia edeltävälle tasolle.

Sekä talletusten että luottojen kasvuvauhti oli selvästi aiempia vuosia hitaampaa ollen parin prosentin luokkaa. Yleisen taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta sekä henkilöasiakkaiden että yritysasiakkaiden lainanhoitokyky säilyi koko vuoden hyvänä eikä järjestämättömien saamisten määrä kasvanut. Myös arvonalentumisten kokonaismäärä pysyi edelleen matalalla tasolla. Viime vuosina asuntolaina-asiakkaille aktiivisesti tarjotut korkosuojat ovat osoittaneet hyödyllisyytensä markkinakorkojen noustessa nopeasti. Noin joka kolmannella asuntolaina-asiakkaallamme on käytössään korkosuoja ja vuoden lopulla yhä useampi asuntolaina-asiakkaistamme hyötyi korkosuojasta sen pienentäessä heidän lainahoitokustannuksiaan.

OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus oli edelleen erittäin vahvalla tasolla ollen 17,4 prosenttia. Tämä ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 5,5 prosenttiyksiköllä. OP Ryhmä kuuluukin Euroopan vakavaraisimpien pankkien joukkoon.

Strategian tavoitteen mukaisesti tuottojen kasvun painopiste oli asiakasliiketoiminnan tuotoissa, ja ne kasvoivatkin vuoden aikana kymmenen prosenttia. OP Ryhmä on viime vuosina strategiansa mukaisesti keskittynyt ydinliiketoimintaansa eli pankki- ja vakuutusliiketoimintaan. Samaan aikaan kun OP Ryhmän asiakasliiketoiminnan tuotot ovat kasvaneet tuntuvasti, kulut on kyetty pitämään samalla tasolla usean vuoden ajan. Myös neljä vuotta sitten uusittu jatkuva strategiaprosessi on viime vuosien yllätyksellisessä ja epävarmassa toimintaympäristössä osoittautunut erittäin hyvin toimivaksi. Olemme viime vuosien aikana tehneet myös kulttuurimuutosta organisaatiossamme mataloittamalla organisaatiorakenteita ja omaksumalla moniosaajatiimeihin perustuvaa ketterää toimintatapaa. Tämä uusi tapa työskennellä on edistänyt asiakaskokemuksen, työntekijäkokemuksen ja toiminnan tehokkuuden parantamista.

Asiakkaamme käyttävät yhä enemmän digitaalisia kanavia pankki- ja vakuutusasioidensa hoitamisessa. Digitaalisten palveluiden kehittämisen painopiste oli edelleen mobiilikanavassa. OP-mobiilin aktiivisten käyttäjien määrä nousi vuoden lopulla jo yli 1,4 miljoonaan, mikä on lähes 600 000 aktiivista käyttäjää enemmän kuin reilut kolme vuotta sitten.

Huolimatta haastavasta sijoitusympäristöstä asiakkaamme ovat kuitenkin tehneet kestäviä ja pitkäkantoisia ratkaisuja omaan tulevaisuuteensa ja jatkaneet säännöllistä sijoittamista. OP Ryhmän sijoitusrahastoihin tuli vuoden aikana yli 55 000 uutta osuudenomistajaa ja vuoden lopussa heitä oli yhteensä yli 1,2 miljoonaa. OP Ryhmän markkinaosuus suomalaisten sijoitusrahastojen kaikista osuudenomistajista nousi yli 30 prosenttiin. Myös osakesijoittaminen jatkui vilkkaana ja uusia arvo-osuus- ja osakesäästötilejä avattiin yhteensä 71 000 kappaletta.

Strategiamme mukaisesti integroimme vastuullisuuden päättyneenä vuonna yhä tiiviimmäksi osaksi sijoitus-, luotonmyöntö- ja vakuutusprosessejamme ja kasvatimme vastuullisten tuotteiden ja palveluiden osuutta tarjoamassamme. OP Ryhmän kestävän rahoituksen sitoumuskanta kasvoi vuoden aikana edeltävästä vuodesta yhteensä 70 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Kestävien rahoitustuotteiden osuus OP Yrityspankin vastuista oli joulukuun loppuun mennessä noin 17 prosenttia, kun vuoden alussa vastaava osuus oli noin 11 prosenttia.

OP Ryhmä on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Perustehtävämme mukaisesti haluamme tukea omistaja-asiakkaitamme näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Käytämme osan parantuneesta kannattavuudestamme helpottamaan lähes 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaamme arkea ja maksamme vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuina. Lisäbonuksen arvo on yli 60 miljoonaa euroa.

Lisäksi vuonna 2023 käytämme hyvää kannattavuuttamme asiakaspalvelun edelleen kehittämiseen sekä erilaisiin vastuullisuustekoihin. Haluamme panostaa erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Yhteensä lähes 4,5 miljoonan euron lahjoituksilla ja sponsoroinnilla tulemme tukemaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä nuorten taloustaitoja ja työllisyyttä edistäviä tekoja eri puolilla Suomea.

OP Ryhmällä on erinomaiset edellytykset huolehtia asiakkaidensa pankki- ja vakuutuspalvelutarpeista myös tulevaisuudessa. Johtava markkina-asemamme, vahva vakavaraisuutemme ja hyvä kannattavuutemme sekä asiakkaidemme luottamus brändiimme antavat meille hyvän pohjan jatkaa työtämme asiakkaidemme parempien taloudellisten valintojen valmentajana ja toiveikkaampien tulevaisuuksien suunnannäyttäjänä – yhdessä yli kaikkien aikojen.

Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme luottamuksesta sekä henkilöstöämme ja hallintoamme erinomaisesta ja tuloksekkaasta työstä vuonna 2022!

Tammi–joulukuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 1 265 miljoonaa euroa (1 127). Tulos kasvoi vertailukaudesta 137 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 10,2 prosenttia 3 512 miljoonaan euroon (3 186). Asiakasliiketoiminnan tuotoista korkokate ja vakuutuskate kasvoivat. Tulosta pienensi sijoitustoiminnan tuottojen lasku.

Korkokate kasvoi 14,8 prosenttia 1 618 miljoonaan euroon. Markkinakorkojen merkittävä nousu kasvatti korkokatetta. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 235 miljoonaa euroa, Yrityspankki-segmentin 43 miljoonaa euroa ja Ryhmätoiminnot-segmentin 72 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi 1,6 prosenttia 98,5 miljardiin euroon ja talletukset 2,0 prosenttia 77,1 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 24,5 miljardia euroa (26,4).

Vakuutuskate kasvoi 19,6 prosenttia 889 miljoonaan euroon. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2,8 prosenttia 1 598 miljoonaan euroon ja korvauskulut kasvoivat 12,5 prosenttia 1 012 miljoonaan euroon ilman diskonttokoron noston vaikutusta. Vahinkomäärät ovat palautuneet koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolle. Suurvahingot kasvattivat korvauskuluja 180 miljoonaa euroa (134). Vakuutusvelan diskonttokoron nosto paransi vakuutuskatetta 283 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 90,5 prosenttia (85,5).

Nettopalkkiotuotot olivat 1 005 miljoonaa euroa (1 034). Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot kasvoivat 8 miljoonaa euroa sekä luotonannon ja omaisuudenhoidon nettopalkkiotuotot

4 miljoonaa euroa. Sen sijaan sijoitusrahastojen nettopalkkiotuotot laskivat 14 miljoonaa euroa ja henkivakuutuksen palkkiot 17 miljoonaa euroa. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden nettopalkkiotuotot laskivat 8 miljoonaa euroa vertailukaudesta Pohjola Sairaalan myynnin toteuduttua 1.2.2022.

Markkinakorkojen nousu ja osakekurssien lasku tekivät sijoitusympäristöstä haastavan. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 524 miljoonaa euroa -149 miljoonaan euroon. Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Väliaikainen poikkeusmenettely kasvatti sijoitustoiminnan tuottoja 143 miljoonaa euroa (-118). Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot laskivat vertailukaudesta 262 miljoonaa euroa -5 miljoonaan euroon. OP Ryhmä otti IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin käyttöön 1.1.2023 lähtien ja samalla väliaikaisen poikkeusmenettelyn soveltaminen lakkasi.

Sijoitustoiminnan nettotuottojen käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 29 miljoonaa euroa (67), joista nettomyyntitappioita oli -10 miljoona euroa (14). Kaikista käyvän arvon rahaston kautta kirjattavista rahoitusinstrumenteista kirjattiin nettomyyntivoittoja tuloslaskelmaan yhteensä 16 miljoonaa euroa (144).

Sijoitustoiminnan nettotuottojen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat yhteensä -855 miljoonaa euroa (129). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat yhteensä 382 miljoonaa euroa johdannaisten käyvän arvon muutosten takia. Käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostettavien osakkeiden käyvät arvot laskivat yhteensä 440 miljoonaa euroa ja saamistodistusten yhteensä 191 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vahinkovakuutuksen vakuutusvelan diskonttokoron nostoon liittyvä erä, 218 miljoonaa euroa, näkyi negatiivisena arvonmuutoksena sijoitustoiminnan nettotuotoissa. Henkivakuutuserät, jotka sisältävät muun muassa vakuutusteknisten erien muutokset, kasvattivat sijoitustoiminnan nettotuottoja 528 miljoonaa euroa 650 miljoonaan euroon. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot laskivat 29 miljoonaa euroa 16 miljoonaan euroon.

OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli -13,1 prosenttia (1,7). Negatiiviseen sijoitusten tuottoon käyvin arvoin vaikuttivat markkinakorkojen nousu ja osakekurssien lasku.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 63 miljoonaan euroon (54). Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Pohjola Sairaalan myynti 32 miljoonalla eurolla. Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Checkout Finland Oy:n myynti.

Kulut laskivat vertailukaudesta 1,3 prosenttia 1 981 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut laskivat 2,2 prosenttia 894 miljoonaan euroon. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 24,4 prosenttia 214 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 7,9 prosenttia 874 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 382 miljoonaa euroa (364). Kehittämisen kuluvaikutus oli 216 miljoonaa euroa (195). Viranomaismaksut kasvoivat 18 miljoonaa euroa eli 28,0 prosenttia 82 miljoonaan euroon eurooppalaisten pankkien yhteiseen kriisinratkaisurahastoon maksettavan vakausmaksun kasvettua 15 miljoonaa euroa.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 196 miljoonaa euroa (164), joista 115 miljoonaa euroa (158) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ukrainan sodan välilliset vaikutukset kasvattivat saamisten arvonalentumisia. OP Ryhmä on arvioinut sähkön hinnan ja euribor-korkojen nousun vaikutusta asuntoluottokannan luottoriskiin. Analyysin perusteella kirjattiin johdon arvioon perustuvaa lisävarausta odotettavissa oleviin luottotappioihin 42 miljoonaa euroa. Lopullisia luottotappioita kirjattiin 118 miljoonaa euroa (113). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 750 miljoonaa euroa (751). Järjestämättömät saamiset olivat 2,3 prosenttia (2,4) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,11 prosenttia (0,16) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän tuloverot olivat 242 miljoonaa euroa (224). Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 19,1 prosenttia (19,8). Efektiivistä verokantaa laski Pohjola Sairaalan veroton myyntivoitto.

OP Ryhmän oma pääoma oli 14,3 miljardia euroa (14,2). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,4 miljardia euroa (3,2), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,4 miljardia euroa (0,3).



Laaja tulos verojen jälkeen oli 139 miljoonaa euroa (897). Osakkeiden, saamistodistusten ja johdannaisten käyvän arvon muutokset laskivat käyvän arvon rahastoa. Yhteensä käyvän arvon rahaston muutokset laskivat laajaa tulosta 979 miljoonaa euroa (-59). Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot paransivat laajaa tulosta 96 miljoonaa euroa (40) laskennassa käytettävän diskonttokoron nousun seurauksena.

Vuoden 2023 näkymät

Talouskasvu hidastui vuoden 2022 kuluessa, ja suhdannekyselyiden perusteella kehitys on yhä heikkenemässä. Yritysten kannattavuus säilyi viime vuonna edelleen hyvänä ja työllisyystilanne oli vahva. Korkea inflaatio heikensi kotitalouksien ostovoimaa, ja nousseet korot ja lisääntynyt epävarmuus vähensivät asuntokauppaa.

Talouden arvioidaan painuvan maltilliseen taantumaan, inflaation odotetaan laskevan hitaasti, ja lyhyiden korkojen ennustetaan yhä nousevan. Talouden näkymiin liittyy yhä poikkeuksellista epävarmuutta. Taloudellisten tekijöiden ohella energian hinta ja saatavuus sekä globaalien markkinoiden kehitys yhdessä geopoliittisen tilanteen kanssa voivat äkillisesti vaikuttaa talouden näkymiin.

OP Ryhmän vuoden 2023 tuloksen ennen veroja arvioidaan markkinakorkojen nousun myötä muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2022 tulos ennen veroja.

Tuloskehitykseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Inflaation kiihtyminen sekä sota Ukrainassa välillisine vaikutuksineen heikentävät talouteen ja OP Ryhmän tuloskehitykseen liittyvää ennustettavuutta.

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

