9.2.2023 klo 17.15



Aspon tytäryhtiö Leipurin on sopinut Göteborgin varastokiinteistönsä myynnistä ja takaisinvuokrauksesta

Aspon tytäryhtiö Leipurin on sopinut Göteborgissa sijaitsevan varastokiinteistönsä myynnistä ja takaisinvuokrauksesta. Kiinteistö tuli Leipurin omistukseen Kobia-yritysoston yhteydessä 1.9.2022. Ostaja on ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Revelop.

Myynti ja takaisinvuokraus -transaktion myötä Aspo kirjaa noin 0,4 miljoonan euron myyntivoiton. Sopimuksen ehtojen mukaisesti Leipurin vuokraa kiinteistön viideksi vuodeksi. Järjestely on lähes kustannusneutraali, sillä omistetun kiinteistön poistot korvautuvat vastaavansuuruisilla vuokratun omaisuuden poistoilla ja korkokuluilla.

“Syyskuussa tapahtuneen yritysoston jälkeen olemme aktiivisesti tutkineet vaihtoehtoja Kobian kiinteistöjen myynnille ja takaisinvuokraukselle. Tämä on erinomainen ensimmäinen askel, ja jatkamme markkinoiden kartoittamista samankaltaisille sopimuksille myös muista Ruotsissa sijaitsevista kiinteistöistä”, kertoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.



Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com

