Rovio Entertainment Oyj: Rovion vuosikertomus 2022, mukaan lukien vastuullisuusraportti, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on julkaistu

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 10.3.2023 klo 14.30

Rovion vuosikertomus 2022, mukaan lukien vastuullisuusraportti, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on julkaistu

Rovio Entertainment Oyj:n vuosikertomus 2022 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://investors.rovio.com/fi .

Vuosikertomus sisältää vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä tilinpäätöksen vuodelta 2022. Vuosikertomus löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja on saatavilla ainoastaan digitaalisessa muodossa suomen- ja englanninkielisenä.

Vuosikertomus on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Rovion laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Timo Rahkonen, Sijoittajasuhteiden ja yritysstrategian johtaja

RovioIR@rovio.com

+358 40 730 3442

Nasdaq Helsinki Ltd

Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, ja yhtiöllä on kahdeksan pelistudiota – yksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), yksi Kööpenhaminassa (Tanska), yksi Barcelonassa (Espanja), kaksi Montrealissa ja yksi Torontossa (Kanada). Studioihin lukeutuu myös vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.

