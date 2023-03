Rovio Entertainment Oyj: Sisäpiiritieto: Rovio vahvistaa strategisen selvityksensä jatkuvan samalla, kun Playtikan kanssa käydyt alustavat, ei-sitovat keskustelut päättyvät

English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Sisäpiiritieto 22.3.2023, klo 9:55

Sisäpiiritieto: Rovio vahvistaa strategisen selvityksensä jatkuvan samalla, kun Playtikan kanssa käydyt alustavat, ei-sitovat keskustelut päättyvät

Rovio Entertainment Oyj ("Rovio") ilmoitti 6.2.2023, että sen hallitus on päättänyt aloittaa strategisen selvityksen ja että osana tätä selvitystä Rovio on päättänyt aloittaa alustavat, ei-sitovat keskustelut eräiden tahojen, mukaan lukien Playtika Holding Corp ("Playtika"), kanssa. Rovion hallitus vahvistaa, että Rovion strategisen selvityksen yhteydessä käydyt alustavat keskustelut Playtikan kanssa ovat nyt päättyneet. Saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen Rovion ja sen osakkeenomistajien kannalta Rovion hallitus jatkaa strategista selvitystään, mukaan lukien alustavia ei-sitovia keskusteluja eräiden muiden tahojen kanssa.

Ei ole mitään varmuutta siitä, että strateginen selvitys ja alustavat, ei-sitovat keskustelut johtavat käteis- tai muuhun ostotarjoukseen tai mihinkään muuhun transaktioon, eikä myöskään tällaisen mahdollisen transaktion hinnoittelusta. Rovio julkistaa lisätietoja asianmukaisena hetkenä.

