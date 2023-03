Valoe ja Simoldes ovat sopineet yhteistyönsä toisesta vaiheesta aurinkosähkökaton prototyypin kehittämiseksi Stellantiksen automalliin

English Finnish

Valoe Oyj ja portugalilainen Simoldes Plásticos S.A. (”Simoldes”), joka on Stellantiksen ja usean muun eurooppalaisen autovalmistajan tuotantopartneri ovat sopineet vuonna 2021 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen jatkamisesta toiseen vaiheeseen, jossa Valoe suunnittelee, kehittää ja valmistaa aurinkosähkökaton prototyypin Stellantikselle. Aurinkosähkökatto suunnitellaan tietyn automallin teollista tuotantoa varten. Osapuolet arvioivat tämän projektivaiheen olevan valmis vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Osapuolten tavoitteena on kehittää nopeita, automatisoituja tuotantoteknologioita aurinkosähkökattojen massatuotantoa varten.

Täysikokoinen aurinkosähkökatto integroidaan esittelyautoon. Katto on täysin toimiva ja se lataa sähköauton akkua. Osapuolet jatkavat yhteistyötä ajoneuvoihin integroitujen aurinkosähkökattojen valmistuksessa ja toimituksissa sekä niihin liittyvässä teknologiasiirrossa edellyttäen, että nyt sovittu toinen vaihe saadaan onnistuneesti päätökseen.

Júlio Grilo, Research and Innovation Head, Simoldes Plásticos S.A.: Simoldes on erittäin tyytyväinen yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksiin ja on valmis investoimaan toiseen vaiheeseen osana yhtiön kestävän liikkumisen strategiaa. Yhteistyö tälle alalle erikoistuneen Valoen kanssa on meille arvokasta. Meillä on yhteinen visio Valoen kanssa, ja yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Yhdistämällä osaamisemme ja ponnistelumme pystymme luomaan uudenlaisia aurinkosähkökattoja ja vastaamaan esimerkiksi merkittävien OEM-autonvalmistajien tarpeisiin. Uskomme, että tällaiselle tuotteelle on lähivuosina paljon kysyntää kaikkien merkittävien autonvalmistajien keskuudessa.”

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo toteaa, että on ollut palkitsevaa seurata Simoldeksen kanssa tehdyn yhteistyön edistymistä projektin ensimmäisessä vaiheessa. ”Olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin. Olemme ottaneet pitkän harppauksen kohti tavoitettamme valmistaa autoihin integroitavia aurinkosähkökomponentteja yhteistyössä Simoldeksen kanssa. Takakontaktiteknologia ja tehokkaat IBC-kennot olivat tärkeimmät syyt siihen, että Simoldeksen kaltainen merkittävä ja tunnettu yritys on valinnut meidät teknologiatoimittajakseen. Arvioimme, että yhteistyö Simoldeksen kanssa johtaa merkittävään Valoen liikevaihdon kasvuun ensi vuodesta alkaen.”

Simoldes Plásticos S.A. on portugalilainen yritys ja Simoldes Groupin tytäryhtiö. Sillä on 22 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja se on Euroopan suurin muovipuristaja, joka toimittaa muoviruiskumuotteja muoviosia autoteollisuudelle. Simoldes Groupin pääasiakkaita ovat maailmanlaajuiset autovalmistajat, kuten Stellantis (Peugeot, Citröen, DS Automobiles, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo), Renault, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen ja Audi. https://www.simoldes.com/en/plastics/

Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka tavoitteena on maailma, missä puhdasta aurinkosähköä on tarjolla kaikille, kaikkialla. Yhtiön paneelitehdas sijaitsee Juvalla ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.



