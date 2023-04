Sisäpiiritieto: Trainers’ House laskee vuoden 2023 näkymäänsä operatiivisen tuloksen osalta ja julkaisee alustavia lukuja ensimmäiseltä vuosineljännekseltä

Finnish English

TRAINERS' HOUSE OYJ, SISÄPIIRITIETO, 20.4.2023 KLO 18:00

Aikaisemmin 23.2.2023 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessaan yhtiö arvioi vuoden 2023 operatiivisen tuloksen olevan 0,2–0,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli hyvä.

Markkinaolosuhteiden heikentymisen takia loppuvuoden näkymä on laskenut. Uusien toimeksiantojen hankkiminen on vaikeutunut, mikä vaikuttaa loppuvuodelta kertyvään liikevaihtoon. Samanaikaisesti Ignis-liiketoiminnan kannattavuusnäkymä on pudonnut, koska yhtiön asiakkailleen järjestämien tapaamisten sopimiseen tarvitaan aikaisempaan verrattuna enemmän aikaa. Edellä mainituista syistä yhtiö laskee koko vuoden 2023 tulosnäkymäänsä.

Yhtiö arvioi vuoden 2023 operatiivisen tuloksen olevan vaihteluvälillä -0,4 ja +0,4 miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuu 2023 alustavat toteumat (tammi-maaliskuu 2022):

liikevaihto 2,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa)

operatiivinen liiketulos 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa)

Yhtiö julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen torstaina 27.4.2023.

