Valoe ja Simoldes jatkavat yhteistyötään Stellantiksen tietyn automallin innovaatioprojektissa. Uusi tilaus avaa Valoelle merkittäviä kasvumahdollisuuksia vuodesta 2024 alkaen.

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 11.5.2023 klo 10.10

Valoe Oyj (“Valoe” tai “Yhtiö”) on saanut uuden tilauksen Simoldes Plásticos S.A.:lta (“Simoldes”). Edellisen tilauksen Valoe sai vain muutama viikko sitten. Uuden projektin tarkoituksena on valmistaa polymeeripohjaisen aurinkosähköikkunan prototyyppi tiettyyn Stellantiksen henkilöautomalliin. Uusi aurinkosähköikkuna tuottaa sähköä auton toimintasäteen pidentämiseksi ja elektronisten laitteiden kuten ilmastoinnin ja infotainment-järjestelmän tukemiseksi. Tilaus vastaa arvoltaan Valoen alkuvaiheen prototyyppihankkeita, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta Yhtiön liikevaihtoon tai tulokseen vuonna 2023. Valoe arvioi hankkeen tuovan merkittävää liikevaihtoa vuodesta 2024 alkaen.



Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo: “Tällaiset täysin integroidut aurinkosähköjärjestelmät tulevat olemaan osa sähköistä liikkumista. Aurinkosähköjärjestelmiä integroidaan autonkoriin ja nyt myös ikkunoihin. Yhä tehokkaammalla aurinkosähköä varaavalla järjestelmällä varustettu auto ei ainoastaan itse hyödy lisäenergiasta ja -toiminnallisuudesta. Auton aurinkosähköä lataavat akut voivat toimia voimalaitoksena ja tuottaa sähköä autonomistajan kotiin. Tällaisen uuden teknologian ansiosta moottoriajoneuvot voivat olla osa ympäristöystävällisempää energiantuotantoa sen sijaan, että ne ainoastaan käyttäisivät sähköä. Meille yhteistyö Simoldeksen kaltaisen merkittävän ja tulevaisuuteen suuntautuneen kumppanin kanssa on erittäin merkittävää. “

Júlio Grilo, Research and Innovation Head, Simoldes Plásticos S.A.: “Meillä on ollut ilo työskennellä Valoen kanssa aiemmissa hankkeissamme. Simoldeksella ja Valoella on yhteinen näkemys, että aurinkoenergian hyödyntäminen on yksi ajoneuvoteollisuuden tärkeimmistä innovaatioista. Valoen kyky hyödyntää polymeerejä aurinkopaneeliensa perusmateriaalina on ainutlaatuinen. Simoldes voi toivottavasti käyttää Valoen aurinkopaneeleita useissa suurissa hankkeissa. Meille on tärkeää, että voimme jälleen yhdessä Valoen kanssa tarjota parempaa palvelua ja tuoteinnovaatioita autoteollisuuden asiakkaillemme.”

Simoldes Plásticos S.A. on portugalilainen yritys ja Simoldes Groupin tytäryhtiö. Sillä on 22 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja se on Euroopan suurin muovipuristaja, joka toimittaa muoviruiskumuotteja muoviosia autoteollisuudelle. Simoldes Groupin pääasiakkaita ovat maailmanlaajuiset autovalmistajat, kuten Stellantis (Peugeot, Citröen, DS Automobiles, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo), Renault, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen ja Audi. https://www.simoldes.com/en/plastics/

Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka tavoitteena on maailma, missä puhdasta aurinkosähköä on tarjolla kaikille, kaikkialla. Yhtiön paneelitehdas sijaitsee Juvalla ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.

