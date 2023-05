English Finnish

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 16.5.2023 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2023: Marimekon ensimmäinen neljännes yhtiön odotusten mukainen: liikevaihto laski kaksi prosenttia, vertailukelpoinen liikevoitto jäi ennätyksellisestä vertailukaudesta

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto laski 2 prosenttia ennätyksellisestä vertailukaudesta ja oli 35,3 miljoonaa euroa (36,0). Liikevaihtoa laskivat ennakoidusti Suomen tukkumyynnin pienentyminen sekä lisenssituottojen lasku EMEA:n alueella. Suomen vähittäismyynnin ja kansainvälisen tukkumyynnin kasvu puolestaan tukivat liikevaihtoa.

Liikevaihto Suomessa heikkeni 3 prosenttia, kun heikentynyt yleinen kulutuskysyntä laski kotimaan tukkumyyntiä. Kansainvälinen liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla alemmista lisenssituotoista huolimatta. Vuosineljännesten välisestä ennakoidusta vaihtelusta huolimatta koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (6,6) ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (6,6) eli 10,9 prosenttia liikevaihdosta (18,4). Liikevoittoa laskivat erityisesti suhteellisen myyntikatteen heikkeneminen pääasiassa alempien lisenssituottojen vuoksi sekä vertailukautta korkeammat kiinteät kustannukset.

Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2022 osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 24.4.2023.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2023

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2023 kasvavan edellisvuodesta (2022: 166,5 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 16–19 prosenttia (2022: 18,2 prosenttia). Vuoden 2023 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat erityisesti kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys, globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä yleinen inflaatiokehitys.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin osavuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa)

1–3/

2023 1–3/

2022 Muutos,

% 1–12/

2022 Liikevaihto 35,3 36,0 -2 166,5 Kansainvälinen myynti 17,3 17,5 -1 68,3 osuus liikevaihdosta, % 49 49 41 Käyttökate (EBITDA) 6,1 9,1 -33 39,9 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 6,2 9,1 -33 40,0 Liikevoitto 3,8 6,6 -43 30,2 Liikevoittomarginaali, % 10,8 18,4 18,2 Vertailukelpoinen liikevoitto 3,8 6,6 -42 30,4 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 10,9 18,4 18,2 Kauden tulos 2,4 5,0 -52 22,7 Tulos/osake, euroa 0,06 0,12 -52 0,56 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,06 0,12 -52 0,56 Liiketoiminnan rahavirta -2,0 -3,1 -34 20,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 27,7 35,2 31,5 Omavaraisuusaste, % 53,6 57,2 49,2 Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) 0,15 -0,31 0,03 Bruttoinvestoinnit 0,2 0,1 39 1,0 Henkilöstö kauden lopussa 449 409 10 459 joista Suomen ulkopuolella 76 74 3 76 Brändimyynti 1 84,5 88,3 -4 382,3 josta Suomen ulkopuolella 60,0 61,8 -3 251,9 kansainvälisen myynnin osuus, % 71 70 66 Myymälöiden lukumäärä 154 147 5 154

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

1 Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Liiketoimintamme kehittyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennakoidusti. Vahva taloudellinen asemamme mahdollistaa panostukset pitkän aikavälin kasvuun.

Marimekon liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä heikkeni kaksi prosenttia ennätyksellisestä vertailukaudesta ja oli 35,3 miljoonaa euroa (36,0). Liikevaihtoa laskivat ennakoidusti Suomen heikommasta yleisestä kulutuskysynnästä johtuva kotimaan tukkumyynnin pienentyminen sekä lisenssituottojen lasku EMEA:n alueella. Brändimme vetovoimasta kuitenkin kertoo Suomen vähittäismyynnin hyvän kehityksen jatkuminen – kasvua kertyi 12 prosenttia. Monikanavainen vähittäismyyntimme nousi globaalisti yhdeksän prosenttia. Kansainvälinen tukkumyynti kasvoi kahdeksan prosenttia, mutta tukkumyynti yhteensä heikentyi neljä prosenttia kotimaan tukkumyynnin laskusta johtuen. Samasta syystä Suomessa liikevaihto pieneni kolme prosenttia. Kansainvälinen liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla. Huolimatta tästä ennakoidusta vuosineljännesten välisestä vaihtelusta, koko vuodelta arvioimme liikevaihdon kasvavan sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Vertailukelpoinen liikevoittomme oli tammi-maaliskuussa 3,8 miljoonaa euroa (6,6) eli 10,9 prosenttia liikevaihdosta (18,4). Liiketulokseemme alkuvuonna vaikuttivat odotetusti erityisesti alemmat lisenssituotot, jotka heikensivät suhteellista myyntikatetta, sekä korkeammat kiinteät kustannukset. Kiinteitä kuluja lisäsivät erityisesti vähittäismyynnin kasvua tukevat myymälöiden nousseet henkilöstökulut sekä panostukset kansainvälisen kasvun edellytyksiin. Kannattavana yhtiönä meillä on mahdollisuus jatkaa kilpailukykyämme vahvistavia, pitkän aikavälin kasvua tukevia panostuksia heikommasta yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Olemme Marimekossa aloittaneet vuoden alusta uuden strategiakauden, jonka aikana keskitymme skaalaamaan liiketoimintaamme ja kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Kansainvälisen kasvumme tärkeimpänä maantieteellisenä alueena keskitymme tulevina vuosina Aasiaan. Se tarkoittaa muun muassa monikanavaisen myymäläverkostomme kehittämistä edelleen näillä markkinoilla. Ensimmäisellä neljänneksellä Pekingissä Kiinassa avattiin kaksi uutta Marimekko-myymälää. Myös Kiinan verkkokauppa laajeni toiselle verkkomyyntialustalle. Lisäksi Japanissa avattiin kaksi pop-up-myymälää ja Taiwanissa yksi. Inspiroivat myymälät ja luovat vähittäiskauppakonseptit ovat paitsi tärkeitä jakelukanavina myös brändikulttuurin sydäminä, jotka rakentavat tunnettuutta, syventävät asiakaskokemusta ja tukevat myyntiä myös muissa kanavissa. Thaimaassa puolestaan järjestettiin maaliskuussa Marimekon kesämallistoa 2023 esittelevä muotinäytös. Tämä onnistunut ulkoilmatapahtuma kokosi yhteen suuren joukon Marimekon ystäviä, lehdistöä ja alan vaikuttajia. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto strategisesti tärkeällä Aasian-Tyynenmeren alueella kasvoi 16 prosenttia, vaikka vertailukautta tuki joidenkin vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen tukkutoimituksien siirtyminen vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle.

Kansainvälisen tunnettuuden kasvattamisessa tärkeässä roolissa ovat erilaiset brändiyhteistyöt. Maaliskuussa IKEA-tavarataloissa maailmanlaajuisesti tuli myyntiin rajatun ajan saatavilla oleva pohjoismaista designia, saunakulttuuria ja hyvinvointia yhdistävä BASTUA-mallisto, joka otettiin vastaan innostuneesti. Hieman myöhemmin maaliskuussa lanseerasimme puolestaan Marimekon kuviotaiteen ja adidaksen laaja-alaisen urheiluvaate-, jalkine- ja asusteosaamisen yhdistävän uuden yhteistyömalliston, joka ilahdutti asiakkaita ympäri maailmaa.

Tulevaisuuden voittajabrändit ja -yhtiöt määritetään haastavissa markkinatilanteissa. Jatkamme päättäväisesti Marimekon tulevaisuuden rakentamista viime vuosien hyväksi havaittua menestysreseptiämme edelleen kehittämällä ja vahvistamalla tuoden iloa ja optimismia koko ajan kasvavalle joukolle Marimekon omaperäisen ja ajattoman designin ystäviä.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2023

Maailmantalouden yleiseen kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät kuten taloudellisen taantuman riski, yleinen kustannusinflaatio, korkojen nousu ja energiakriisi sekä geopoliittiset jännitteet vaikuttavat kuluttajien luottamukseen, ostovoimaan ja käyttäytymiseen ja voivat näin vaikuttaa Marimekon liiketoimintaan vuonna 2023 erityisesti tärkeällä kotimarkkinalla Suomessa. Erilaiset poikkeustilanteet, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, voivat aiheuttaa tuotanto- ja logistiikkaketjuihin merkittäviäkin häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2023 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvon arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa -verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan vuonna 2023, samoin kuin koko kansainvälisen liikevaihdon. Vuonna 2023 tavoitteena on avata arviolta 10–15 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja -tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle. Vuonna 2023 Marimekon liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi ennakoidusti vertailukaudesta kotimaan tukkumyynnin alkuvuoden heikommista näkymistä ja alemmista lisenssituotoista johtuen. Lisäksi ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa vuonna 2022 nostivat vuoden 2021 viimeiseltä vuosineljännekseltä osin vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle siirtyneet tukkutoimitukset Aasian-Tyynenmeren alueella. Lisenssituottojen koko vuodelta 2023 arvioidaan jäävän vuoden 2022 ennätystasosta.

Yleinen kustannusinflaatio vaikuttaa myös Marimekkoon edelleen vuonna 2023. Marimekon alalle tyypillinen varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin toimittajakumppaneilta tarkoittaa, että muutokset kustannuksissa vaikuttavat yhtiöön viiveellä. Poikkeustilanteiden seurauksena osin entisestään aikaistunut varhainen sitoutuminen heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilauksia ja reagoida kysynnän sekä kuluttajakäyttäytymisen nopeisiin muutoksiin nostaen myös varastojen hallintaan liittyviä riskejä. Myös kotimaan tukkumyynnin kertaluonteiset kampanjatoimitukset lisäävät varastoriskejä. Marimekko työskentelee aktiivisesti vähentääkseen tuotanto- ja logistiikkaketjujen häiriöiden ja nousseiden kustannuksien negatiivisia vaikutuksia sekä parantaakseen varastojen hallintaa.

Marimekko kehittää liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä ja yhtiön tavoitteena on strategiakaudella 2023–2027 skaalata kasvuaan erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Vuonna 2023 kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2022: 9,2 miljoonaa).

Yhtiö seuraa tarkasti yleistä taloudellista tilannetta, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehittymistä sekä Venäjän hyökkäyssodan ja muiden mahdollisten poikkeustilanteiden vaikutuksia ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja institutionaalisille sijoittajille pidetään 16.5.2023 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/q1-2023. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71

Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 30,4 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 460 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite