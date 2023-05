English Finnish

Sisäpiiritieto: Uponor Oyj selvittää strategisia vaihtoehtoja ja vahvistaa käyvänsä alustavia keskusteluja tältä osin

Uponor Oyj:n (“Uponor” tai “Yhtiö”) hallitus (“Hallitus”) on 26.4.2023 ilmoittanut että se ei hyväksy Aliaxis S.A.:n (“Aliaxis” tai “Tarjoaja”) 17.4.2023 julkistamaa ei-sitovaa aikomusta tehdä julkinen käteisostotarjous Uponorista EUR 25,00 osakekohtaiseen hintaan (”Ei-sitova Aikomus”).

Hallitus on kiinnittänyt huomiota Aliaxiksen 15.5.2023 julkistamaan tiedotteeseen, jonka mukaan se on saavuttanut 20,05 prosentin omistusosuuden Uponorin osakkeista (Yhtiön hallussa olevat osakkeet mukaan lukien).

Osana Aliaxiksen Ei-sitovan Aikomuksen selvitystä Hallitus on velvoitteidensa mukaisesti tutkinut Yhtiön muita mahdollisia strategisia vaihtoehtoja. Sen jälkeen kun Hallitus päätti olla hyväksymättä Aliaxiksen nykyistä Ei-sitovaa Aikomusta, Yhtiö on vastaanottanut kolmansilta tahoilta kiinnostuksenosoituksia koskien mahdollisia strategisia järjestelyjä. Hallitus selvittää nyt, jos aloitteet voisivat johtaa tulokseen, joka olisi Yhtiön osakkeenomistajien parhaan edun mukainen.

Ei ole mitään varmuutta siitä, että Hallituksen työ johtaisi ostotarjoukseen tai mihinkään muuhun transaktioon.

Hallitus arvioi ja edistää strategisia aloitteita Uponorin osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti. Hallitus keskittyy edelleen Yhtiön strategian toteuttamiseen. Hallitus uskoo, että Uponorin liiketoiminta on vahvaa Yhtiön uuden johdon alaisuudessa ja Yhtiöllä on sen hiljattain uudistetun strategian myötä vahva asema kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa, ja arvioi strategisia vaihtoehtoja myös tässä valossa.

Yhtiö julkistaa lisätietoja asianmukaisena ajankohtana.

