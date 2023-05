BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Fimea on suorittanut säännöllisen määräaikaisen tarkastuksen yhtiön lääketehdaslupaan liittyen

English Finnish

BBS-Bioactie Bone Substitutes Oyj, sijoittajauutinen, 17.5.2023 klo 19.00



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on käynyt tänään suorittamassa määräaikaisen tarkastuksen koskien BBS:n lääketehdaslupaa. Annetun palautteen perusteella tarkastus sujui hyvin, eikä merkittäviä puutteita löytynyt.

Tämä tarkastus ei suoranaisesti liittynyt käynnissä olevaan CE-merkintäprosessiin. Tarkastus on kuitenkin välttämätön CE-merkintäprosessin läpisaamiseksi ja myynnin aloittamiseksi.

”Olen erittäin tyytyväinen tämän tarkastuksen lopputulokseen. Lääketehdasluvan jatkuminen on edellytys myös CE-merkintäprosessin loppuun saattamiselle”, sanoo Ilkka Kangasniemi, BBS:n toimitusjohtaja.

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja,

+358 40 7080307, ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi





