English Finnish

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, 19.5.2023 klo 12.00



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Toisen optiosarjan merkintäaika alkaa 22.5.2023 – merkintähinta on 0,65 euroa osakkeelta

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) järjesti 18.5.-3.6.2022 merkintäoikeusannin, jonka yhteydessä osakkeita merkinneille myönnettiin lisäksi yhteensä 670 962 optio-oikeutta kahdesta eri sarjasta (TO1 ja TO2). Jokainen optio-oikeus antaa omistajalleen oikeuden merkitä yhden uuden osakkeen alennettuun hintaan.

Lisätietoa toisesta optio-oikeussarjasta (TO2)

Merkintäaika: Toisen sarjan (TO2) osalta optioiden merkintäaika alkaa maanantaina 22.5.2023 ja päättyy perjantaina 2.6.2023.

Merkintäpaikka: Merkintäpaikkana Suomessa ovat osakkaiden tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat ja Ruotsissa Hagberg & Aneborn Fondkomission AB. Merkintätoimeksianto on annettava oman tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

ISIN-tunnus: Optio-oikeuksien (TO2) ISIN-tunnus on FI4000522909.

Merkintähinta: Merkintähinta on 0,65 euroa tai 7,38 Ruotsin kruunua osakkeelta. Optio-oikeuksilla (TO2) merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta on määräytynyt siten, että merkintähinta vastaa 8.5.-18.5.2023 välisenä aikana yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua keskikurssia First North Finlandissa, alennettuna 25 prosentilla.

Kaupankäynti optioilla: Optio-oikeuksilla on mahdollista käydä kauppaa Suomessa 30.5.2023 asti Nasdaq First North Finlandissa.

Optio-oikeuksien TO2 ehdoista löytyy lisätietoa vuoden 2022 merkintäoikeusannin sivustolta:

https://www.bbs-artebone.fi/wp/wp-content/uploads/2022/05/BBS-optio-ohjelma-2-2022-TO2-1-1.pdf



Lisätietoa:



Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Puhelin: +358 40 708 0307, sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se



BBS lyhyesti



BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä.



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.



Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi