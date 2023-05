Finnish English

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.5.2023 KLO 8.30, OSAVUOSIKATSAUS Q1

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023: Historian paras neljännes – Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 21 %

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: Historian paras neljännes – Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 21 %

”Viime vuonna syntynyttä ennätystulosta seurasi yhtiön historian paras vuosineljännes. Tuloskehitys on parantunut kuukausi kuukaudelta, maaliskuun ollessa kaikkien aikojen paras yksittäinen kuukausi. Ensimmäisellä neljänneksellä toteutettiin yritysjärjestely Liedon Säästöpankin kanssa. Siirtyvän liiketoiminnan integrointi on edennyt suunnitellusti ja se on kasvattanut OmaSp:n tuloskertymää maaliskuun alusta lähtien odotetusti.

Korkokate kasvoi alkuvuoden aikana 57 %, ja oli 36,2 miljoonaa euroa. Korkokatteen kehitystä vauhditti yleinen korkotason nousu voimakkaan volyymikasvun lisäksi. Haastavasta suhdannetilanteesta johtuen palkkiotuotot kasvoivat vain 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 47 %.

Alkuvuoden vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 48 %. Pankin ensimmäisen neljänneksen tulosta rasittavat vuosittain kirjattavat viranomaismaksut, jotka lähes tuplaantuivat edellisestä vuodesta pankin liiketoiminnan kasvaessa. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde ilman viranomaismaksuja oli 39 %, joka on selkeästi toimialan parhaimmistoa.

Luottokannan laatu on säilynyt hyvällä tasolla, ja luottotappiokertymä on pysynyt alhaisella tasolla. Ensimmäisen neljänneksen aikana kirjasimme arvonalentumistappiota vain 1,6 miljoonaa euroa. Luottosalkkumme on hyvin hajautettu maantieteellisesti ja toimialakohtaisesti. Talletuskanta kasvoi lähes miljardi euroa yritysjärjestelystä johtuen ensimmäisen neljänneksen aikana. Muutoin talletuskannan kehitys on ollut vakaata.

Ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 23,3 miljoonaa euroa, kasvua 28 % vertailukauteen. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 21 % ja oli 24,2 miljoonaa euroa. OmaSp:n ainutlaatuinen yhdistelmä kasvua ja kannattavuutta konkretisoituu vahvana oman pääoman tuottona. Alkuvuoden vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) nousi peräti 19,3 %:iin ja ilman viranomaismaksuja jopa 21,4 %:iin.

OmaSp jatkaa tilikautta erinomaisesta tilanteesta

OmaSp on luotettava pankkikumppani asiakkaille epävarmoinakin aikoina. Yhtiö aloitti hyvissä ajoin varautumisen toimintaympäristön muutoksiin, koska nähtävissä oli kasvavaa epävarmuutta tulevasta talouskehityksestä. Pankin pääoma- ja likviditeettipuskureita on vahvistettu lisää alkuvuoden aikana. Yhdysvalloissa ja Sveitsissä havaitut pankkien ongelmat ovat näkyneet Suomessa toistaiseksi lähinnä pääomamarkkinoiden hermoiluna. Markkinoiden vahva luottamus pankkia kohtaan mahdollisti onnistuneet emissiot haastavassa markkinaympäristössä.

Jatkamme tilikautta erinomaisista lähtökohdista. Tulosohjeistuksemme mukaan vertailukelpoinen tulos ennen veroja ylittää 100 miljoonaa euroa ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa.”

Tammi- maalis kuu 20 2 3

• Korkokate kasvoi tammi-maaliskuussa vahvasti 56,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Korkokatetta kasvattivat erityisesti markkinakorkojen nousu ja lisäksi maaliskuusta alkaen yritysjärjestelyn myötä kasvaneet volyymit.

• Liedon Säästöpankin liiketoiminnan hankinta toteutettiin suunnitellusti maaliskuun alussa. Liiketoiminnan hankinta kasvatti pankin tasetta yhteensä noin 1,4 mrd. euroa. Asiakasmäärä kasvoi yli 200 000 asiakkaaseen.

• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 31,6 %. Yritysasiakkaiden lainakanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana yhteensä 37,0 %.

• Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 30,0 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi-maaliskuussa volyymikasvun myötä 2,0 %. Palkkiotuottojen maltillinen kasvu oli seurausta pääosin epävarman markkinatilanteen vuoksi hidastuneesta uusluotonannosta.

• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 46,8 % edelliseen vuoteen nähden.

• Liiketoiminnan kulut kasvoivat 35,3 % johtuen kasvaneista viranomaismaksuista, yritysjärjestelyn kuluista sekä konttoriverkoston laajentumisesta.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot säilyivät edelleen maltillisella tasolla, ja olivat yhteensä -1,6 (2,5) milj. euroa. Vertailukaudella kirjattiin mallimuutoksista johtunut positiivinen tulosvaikutus ECL:n vähentyessä, mikä selittää muutosta edelliseen vuoteen.

• Ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja kasvoi ja oli yhteensä 23,3 (18,2) milj. euroa. Kasvua oli edelliseen vuoteen 27,8 %.

• Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi edelliseen vuoteen nähden 20,7 % ja oli yhteensä 24,2 (20,0) milj. euroa.

• Ensimmäisen neljänneksen kulu-tuottosuhde parani ja oli 50,7 % (54,6 %). Myös vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ja oli 47,9 % (51,9 %).

• Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto parani ja oli ensimmäiseltä neljännekseltä 19,3 % (16,8 %).

Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1-3/2023 1-3/2022 Δ % 1-12/2022 Korkokate 36 224 23 086 57 % 104 930 Palkkiotuotot ja -kulut, netto 10 453 10 251 2 % 39 396 Liiketoiminnan kulut yhteensä -25 568 -18 903 35 % -73 062 Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -1 595 2 498 -164 % -1 747 Tulos ennen veroja 23 296 18 227 28 % 69 226 Kulu-tuottosuhde, % 50,7 % 54,6 % -7 % 50,7 % Taseen loppusumma 7 298 953 5 518 011 32 % 5 941 766 Oma pääoma 437 357 371 118 18 % 364 961 Kokonaispääoman tuotto, ROA % 1,1 % 1,1 % 3 % 1,0 % Oman pääoman tuotto, ROE % 18,6 % 15,3 % 22 % 14,5 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,59 0,49 19 % 1,85 Vakavaraisuussuhde (TC), % 15,5 % 14,7 % 5 % 14,9 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 13,6 % 14,6 % -7 % 13,3 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 24 157 20 013 21 % 75 850 Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 47,9 % 51,9 % -8 % 48,0 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 19,3 % 16,8 % 15 % 15,8 %

Näkymät tilikaudelle 2023 (ennallaan)

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2023 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna ja ylittää 100 miljoonaa euroa.

Oma Säästöpankki Oyj

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 450 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

