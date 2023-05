English Finnish

ORION OYJ

SIJOITTAJAUUTINEN

25.5.2023 klo 10.30



Orion järjestää pääomamarkkinapäivän tänään 25. toukokuuta 2023 Helsingissä

Orion järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja muille pääomamarkkinoiden edustajille sekä tiedotusvälineiden edustajille Helsingissä tänään 25. toukokuuta 2023. Tilaisuudessa Orionin johto esittelee uudet tulosyksiköt ja tarjoaa päivityksen Orionin T&K:sta sekä kasvun ja kannattavuuden ajureista. Orion ei julkista uusia strategisia tai taloudellisia tavoitteita tilaisuuden yhteydessä.

Esitysmateriaali on nyt julkaistu Orionin verkkosivuilla https://www.orion.fi/cmd2023. Esitykset sisältävät muun muassa seuraavat tiedot, jotka ovat sijoittajia kiinnostavia, mutta joita ei pidetä olennaisina tietoina yhtiöstä.

Uusi molekyyli, ODM-212, on siirtymässä kliinisen vaiheen I tutkimukseen vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.



Easyhaler® -tuoteportfoliolla on potentiaalia ylittää 200 miljoonan euron vuotuinen huippumyynti.



Orion on kehittänyt ja lanseerannut Euroopassa geneerisen levodopa-karbidopa-tuotteen Parkinsonin tautiin. Muita geneerisiä ainesosia sisältäviä Parkinsonin taudin tuotteita on kehitteillä.





Orion suunnittelee aloittavansa vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla kliinisen vaiheen I tutkimuksen ODM-212:lla. ODM-212 on TEAD-estäjä ja tarkoitettu sellaisten kiinteiden kasvainten hoitoon, joissa YAP/TEAD on aktivoitunut.

Orion näkee lisäkasvupotentiaalia Easyhaler®-tuoteportfoliollaan. Arvio perustuu muun muassa viimeaikaisiin terveydenhuoltojärjestelmien aloitteisiin ja suosituksiin1,2,3 suosia ilmastosyiden vuoksi kuivajauheinhalaattoreita MDI- eli aerosoli-inhalaattorien sijaan.

Orionin keksintö entakaponi on edelleen yksi Parkinsonin taudin hoidon kulmakivistä ja Orion vakiintunut yhtiö Parkinsonin taudin alueella. Orion on kehittänyt geneerisen levodopa-karbidopa-tuotteen Parkinsonin taudin hoitoon ja tuote on lanseerausvaiheessa Euroopassa. Lisäksi Orion kehittää Parkinsonin taudin hoitoon muita geneerisiä ainesosia sisältäviä yhdistelmävalmisteita. Nämä uudet tuotteet täydentävät Orionin tarjontaa ja vahvistavat yhtiön asemaa Parkinsonin tauti -markkinalla

Orionin pääomamarkkinapäivä alkaa tänään klo 13.00 ja tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa https://orion.videosync.fi/cmd-25-5-23.

Lisätietoja:

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj

Puh. 010 426 2721



Viitteet

1 https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2023/05/GINA-2023-Full-Report-2023-WMS.pdf

2 https://www.england.nhs.uk/greenernhs/wp-content/uploads/sites/51/2022/07/B1728-delivering-a-net-zero-nhs-july-2022.pdf

3 https://register.awmf.org/assets/guidelines/053_D_Ges_fuer_Allgemeinmedizin_und_Familienmedizin/053-059eng_S1_Climate-conscious-prescription-of-inhaled-medications_2022-09.pdf

Julkaisija:

Orion Corporation

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.