Sisäistä ja ulkoista kauneutta – LUMENE tekee yhteistyötä UPM:n ja SABICin kanssa lanseeraamalla uuden biopohjaisen pakkausratkaisun

(UPM, Helsinki, 30. toukokuuta 2023 klo 13.00) – Kotimainen kosmetiikkayhtiö LUMENE tuo ensi syksynä ensimmäisenä markkinoille biopohjaisen kasvovoidepurkin ja etiketin, joissa on käytetty UPM:n innovatiivista puupohjaista materiaalia, jota SABIC jatkojalostaa.



LUMENEn uudessa voidepurkissa ja etikettitarrassa on käytetty uusiutuvaa UPM BioVerno™ -naftaa, jota UPM tuottaa Lappeenrannassa. Maailmanlaajuinen kemianteollisuuden markkinajohtaja SABIC tekee naftasta kierrätettävää polypropeenia, josta tuotetaan sekä kosmetiikkapakkauksia että UPM Raflatac Forest Film™ -tarramateriaalia tuotemerkintään.

LUMENE, joka on kiertotalouden pohjoismainen edelläkävijä yli 20 vuoden kokemuksella, valitsi biopohjaisen raaka-aineen pienentääkseen pakkaustensa hiilijalanjälkeä.

”Yhteistyö UPM:n ja SABICin kanssa on seuraava tärkeä askel kestävän kehityksen matkallamme, ja se edistää siirtymistä uusiutuviin raaka-aineisiin. LUMENEn tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 80 % pakkauksistamme on valmistettu kierrätetyistä ja biopohjaisista muoveista", sanoo Essi Arola, LUMENEn pakkauskehitys- ja vastuullisuuspäällikkö.

"Olemme sitoutuneet korvaamaan fossiiliset raaka-aineet uusiutuvilla. Yhteistyö LUMENEn, SABICin ja UPM Raflatacin kanssa on loistava esimerkki siitä, miten kuljemme kohti fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta, joka on keskeinen UPM:n toimintaa ohjaava päämäärä", kertoo Juha Rainio, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtaja.

Yhteisenä tavoitteena fossiilisen pakkausmuovin vähentäminen

Uraauurtava yhteistyö, jonka ansiosta sekä LUMENEn purkissa että läpinäkyvässä tuotetarrassa käytetään uusiutuvia raaka-aineita, vähentää fossiilipohjaisten muovien tarvetta yli 60 tonnia vuodessa ja pienentää samalla pakkauksen hiilijalanjälkeä merkittävästi 1,5 purkissa vuosittain.

Prosessi lähtee liikkeelle sellunvalmistusprosessin tähteenä syntyvästä mäntyöljystä, josta UPM Biopolttoaineet valmistaa UPM BioVerno™ -naftaa. Tällä puupohjaisella uusiutuvalla ja kestävän kehityksen mukaisella naftalla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita useissa eri loppukäytöissä.

SABIC tekee UPM BioVerno -naftasta sertifioitua uusiutuvaa polypropeenia, joka on osa SABICin TRUCIRCLE™-tuotevalikoimaa. Valikoiman ratkaisut sisältävät sertifioituja uusiutuvia tuotteita, erityisesti biopohjaisista raaka-aineista valmistettuja hartseja ja kemikaaleja, jotka eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa ja auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

"Uskomme vahvasti, että yhteistyö ja innovaatio ajavat kestävää kehitystä eteenpäin alallamme. SABICin sertifioidut uusiutuvat materiaalit osoittavat kuinka TRUCIRCLE™-ratkaisut voivat auttaa saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteita. Olemme iloisia yhteistyöstä LUMENEn ja UPM Biopolttoaineiden kanssa, sillä se on askel kohti kiertotaloutta ja kestävän kehityksen mukaista muovia", sanoo Lada Kurelec, johtaja SABICin PP & E4PS liiketoiminnassa.

Hyödyntämällä massataseajattelua1 LUMENEn purkkien tuottaja voi valmistaa uusiutuvasta polypropeenista kierrätettäviä purkkeja, joiden ympäristövaikutus on aiempaa pienempi. Innovatiivisen pakkauksen viimeistelee UPM Forest Film™ , maailman ensimmäinen puupohjainen filmitarramateriaali.

"On inspiroivaa työskennellä sellaisten brändien kanssa, jotka haluavat perustaa toimintansa biotalouteen. LUMENE otti pakkauksen kehittämiseen kokonaisvaltaisen lähestymistavan käyttäen uusiutuvia, hiilidioksidivapaita raaka-aineita sekä primäärimuovissa että tuote-etiketissä. Molemmat ovat kriittisiä brändikokemuksen kannalta ja keskeisiä pakkausten kierrätettävyyden ja ilmastovaikutusten kannalta", lisää Eliisa Laurikainen, UPM Raflatacin liiketoiminnan kehityspäällikkö.

Kaikilla toimitusketjun osapuolilla on ISCC:n kestävyyssertifikaatti, ja uusiutuvien muovipakkausten tuotantoprosessissa käytetään todennettu määrä biopohjaista raaka-ainetta.

LUMENEn uusien kasvovoidepurkkien hiilijalanjälki on aiempaa pienempi, sillä sekä purkki että etiketti ovat biopohjaisia.

Fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen on maailmanlaajuinen haaste ja parhaita tapoja onnistua siinä on yhteistyö arvoketjun sisällä. LUMENE, SABIC ja UPM ovat yhdistäneet voimansa edistääkseen muutosta pakkausteollisuudessa.

1 Massataseajattelu on tunnettu lähestymistapa, jonka tarkoituksena on seurata materiaalien kulkua monimutkaisessa arvoketjussa. Massataseajattelu säätelee sitä, miten biopohjainen ja/tai kierrätetty sisältö jaetaan eri tuotteisiin, jotta sisältöä voidaan markkinoida "biopohjaisena" tai "kierrätettynä". Lähde: Ellen MacArthur -säätiö (massataseraportti).





