Uponor Oyj, Sijoittajauutinen, 4.5.2023 klo 17.30

Uponor käynnistää Suomen toimintojensa henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut osana muutosohjelmaansa

Uponor Oyj käynnistää henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut suomalaisissa tytäryhtiöissään Uponor Infra Oy:ssä ja Uponor Suomi Oy:ssä osana 15.2.2023 julkistettua globaalia muutosohjelmaansa. Tavoitteena on tehostaa yhtiöiden yhteisiä toimintoja Suomessa, sopeuttaa Nastolan ja Tuusulan tehtaiden tuotantokapasiteettia ja neuvotella toimipaikoista etenkin Tuusulasta ja Tampereesta. Muutosneuvottelut koskevat yhteensä 235:tä työntekijää, ja arvioidaan, että ne voisivat johtaa enintään 65 työpaikan vähentämiseen. Muutosneuvottelut toteutetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Toteuttamalla globaalin muutosohjelman onnistuneesti Uponor pyrkii varmistamaan pitkän aikavälin kilpailukykynsä ja takaamaan kasvustrategiansa toimeenpanon.

