Valoe Oyj:n osakkeiden merkintä vaihtovelkakirjalainan 2/2022 lainaosuuksia vaihtamalla. Valoen osakeanti yhtiölle itselleen.

Valoe Oyj Pörssitiedote 1.6.2023 klo 16.55

Osakkeiden merkintä Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 lainaosuuksia vaihtamalla



Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt Yhtiön vaihtovelkakirjalainan 2/2022 osuuksien vaihtamisella tapahtuvasta Yhtiön uusien osakkeiden merkinnästä, jossa vaihtovelkakirjalainan haltijat merkitsivät Yhtiölle esitettyjen vaihtovaatimusten perusteella yhteensä 60.500.412 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet I") vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla ("Osakemerkintä"). Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 pääoma vaihdettiin korkoineen kokonaan Osakemerkinnässä Uusiksi Osakkeiksi I.

Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 10.8.2022. Vaihto tehtiin Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 mukaisena Vaihtoaikana I. Vaihtoaikana I Yhtiön yhden (1) osakkeen merkintähinta on (i) 0,07 euroa per osake tai (ii) 30.3.2023 edeltävän kahden (2) kuukauden kaupankäyntivolyymillä painotettu osakekohtainen keskikurssi vähennettynä 15 prosentilla, sen mukaan kumpi edellä mainituista vaihtoehdoista (i) tai (ii) johtaa suurempaan osakemäärään. Tämän mukaisesti merkintähinta on laskettu vaihtoehdolla ii) ja oli 0,029 euroa per Uusi Osake I.

Koska merkintähinta on alhaisempi kuin millä vaihdossa annettavien uusien tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärää on aiemmin laskettu, on yhtiö päättänyt muuttaa 10.8.2022 julkistettuja Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 ehtoja siten, että vaihdossa annettavien uusien tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärää kasvatetaan yhtiökokouksen 26.5.2023 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä 36.214.700 osakkeella. Tämän mukaisesti Vaihtovelkakirjalaina 2/2022 voidaan vaihtaa siten enintään 60.500.412 uuteen tai Yhtiön hallussa olevaan osakkeeseen.

Vaihtovelkakirjan mukainen yksi 100.000 euron lainaosuus oikeuttaa sen vaihtajan merkitsemään yhteensä 3.448.275 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Merkintähinta maksettiin kuittaamalla sitä vastaava osuus vaihtovelkakirjalainan 2/2022 maksamatonta lainapääomaa vastaan. Uusien Osakkeiden I merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näin ollen Yhtiön osakepääomaa ei korotettu Osakemerkinnän yhteydessä.

Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden I rekisteröintiä kaupparekisteriin viipymättä. Yhtiö odottaa, että Osakemerkinnässä merkityt Uudet Osakkeet I rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 5.6.2023. Uusista Osakkeista I yhteensä 30.250.206 osaketta haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 6.6.2023 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Loput Uusista Osakkeista I, yhteensä 30.250.206 osaketta, haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta heinäkuun 2023 alussa. Uusien Osakkeiden I jälkimmäisen erän listaaminen edellyttää arvopaperimarkkinalain ja esiteasetuksen mukaisen esitteen julkistamista. Uudet Osakkeet I ovat samanlajisia kuin Yhtiön olemassa olevat osakkeet ja tuottavat yhtäläiset oikeudet olemassa olevien osakkeiden kanssa.

Osakeanti yhtiölle itselleen

Valoen hallitus on lisäksi päättänyt yhteensä 65.000.000 uuden osakkeen (”Uudet Osakkeet II”) maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että Uusien Osakkeiden II merkintäaika alkoi päätöksestä ja päättyy 30.5.2024 (”Osakeanti”). Yhtiö on merkinnyt yhteensä 40.000.000 Uutta Osaketta II. Osakeanti toteutetaan yhtiön rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi. Uudet osakkeet II ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet. Uudet Osakkeet II merkitään kaupparekisteriin arviolta 5.6.2023. Uudet Osakkeet II haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta heinäkuun 2023 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Uusien Osakkeiden II listaaminen edellyttää arvopaperimarkkinalain ja esiteasetuksen mukaisen esitteen julkistamista.

Uusien Osakkeiden I ja Uusien Osakkeiden II kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiöllä on kaikkiaan 548.859.607 osaketta, joista yhteensä 51.609.378 on yhtiön hallussa (yhtiön hallussa olevien osakkeiden kokonaismäärän ollen siten noin 9,40 % yhtiön kaikista osakkeista).

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.