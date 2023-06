English Finnish

Uponor Oyj, sisäpiiritieto, 14.6.2023, klo 12.00

Sisäpiiritieto: Uponor Oyj toteaa Aliaxis S.A.:n julkistaneen tiedotteen Uponorista tekemänsä julkisen ostotarjouksen peruuttamisesta

Uponor Oyj (”Uponor” tai ”Yhtiö”) toteaa Aliaxis S.A.:n (”Aliaxis” tai ”Tarjoaja”) julkistaneen 14.6.2023 tiedotteen Uponorista tekemänsä julkisen ostotarjouksen peruuttamisesta.

Osana yrityskauppastrategiaansa Aliaxis oli tunnistanut Uponorin mahdolliseksi lisäykseksi portfolioonsa ja oli, suomalaisen tytäryhtiönsä Unari Holding Oy:n kautta, julkistanut 22.5.2023 vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen 27,75 euron osakekohtaisella hinnalla hankkiakseen Uponorin (”Ostotarjous”).

Soveltuvan lainsäädännön ja Tarjoajan 22.5.2023 julkistamassa Ostotarjousta koskevassa julkistamistiedotteessa todetun mukaisesti Tarjoajalla on oikeus muun muassa peruuttaa Ostotarjous, jos kolmas osapuoli julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Uponorin osakkeista.

Ottaen huomioon Georg Fischer AG:n kilpailevan julkisen ostotarjouksen julkistamisen 12.6.2023 Tarjoaja on tänään päättänyt peruuttaa Ostotarjouksensa. Tämän johdosta Tarjoaja ei tule julkistamaan Ostotarjousta koskevaa tarjousasiakirjaa tai aloittamaan sen mukaista hyväksymisaikaa. Tämä päätös ei rajoita Aliaxisin oikeutta harkita uuden ostotarjouksen tekemistä Uponorin osakkeista tulevaisuudessa. Mitään päätöksiä uuden ostotarjouksen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä myöhempänä ajankohtana ei ole tehty.

