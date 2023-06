English Finnish

TULOSVAROITUS, SISÄPIIRITIETO: ROBIT HEIKENTÄÄ OHJEISTUSTAAN VUODELLE 2023. LISÄKSI YHTIÖ SUUNNITTELEE TUOTANNON ALASAJOA AUSTRALIASSA.

Robit Oyj heikentää tulosohjeistustaan vuodelle 2023. Yhtiö ei ole pystynyt korvaamaan menetettyä myyntiä Venäjältä. Lisäksi markkinoiden heikkeneminen rakennusteollisuudessa erityisesti Euroopassa ja Aasiassa on vaikuttanut yhtiön alkuvuoden taloudelliseen suorituskykyyn. Näiden tekijöiden seurauksena Robit Oyj muuttaa ohjeistustaan tilikaudelle 2023.

Uusi ohjeistus vuodelle 2023:

Robit Oyj arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 90–100 miljoonaa euroa ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden olevan 3–6 miljoonaa euroa.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2023:

Robit Oyj arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman vuoteen 2022 verrattuna olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2022 lopun tasosta.

Osana yhtiön säästöohjelmaa, Robit Oyj suunnittelee tuotannon alasajoa ja tehtaan sulkemista Perthissä, Australiassa sekä tuotannon siirtämistä yhtiön muille tehtaille. Suunnitelmissa Australian yksikkö keskittyisi jatkossa myyntiin ja jakeluun paikallisilla markkinoilla. Suunnitelman arvioidut vuotuiset kustannussäästöt ovat noin 2 miljoonaa euroa ja uudelleenjärjestelyihin liittyvien kustannusten arvioidaan olevan noin 0,6 miljoonaa euroa.

Robit Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2023 tiistaina 1.8.2023.

Arto Halonen

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

