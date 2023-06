Kalmar ja Taurangan satama jatkavat kaksi vuosikymmentä kestänyttä yhteistyötään uudella hybridikonttilukkien tilauksella

English Finnish

Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut suuren, neljä Kalmar-hybridikonttilukkia käsittävän tilauksen pitkäaikaiselta asiakkaaltaan Taurangan satamalta Uudesta-Seelannista. Tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2023 toisen neljänneksen tilauskantaan, ja toimituksen on määrä tapahtua vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.



Uuden-Seelannin Pohjoissaarella sijaitseva Taurangan satama on maan suurin konttiterminaali ja tärkein rahtiyhdyskäytävä, joka käsittelee noin 25 miljoonaa tonnia rahtia ja 1,2 miljoonaa TEU:ta vuodessa. Satamalla on merkittäviä maaomistuksia ja vertaansa vailla olevat meri-, maantie- ja rautatieyhteydet, ja se on investoinut viime vuosina merkittävästi pääomaa suurimpien Uudessa-Seelannissa vierailevien konttialusten käsittelyyn. Sataman kalustoon kuuluu jo useita Kalmarin konttilukkeja, mukaan lukien kolme vuonna 2020 ostettua hybridimallia.

Dan Kneebone, kiinteistö- ja infrastruktuuripäällikkö, Taurangan satama: ”Ostimme ensimmäiset Kalmarin konttilukit vuonna 2000, ja koneet ovat täysin toimintakykyisiä 22 vuoden jälkeenkin. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja vähentää päästöjämme 5 prosenttia vuodessa suhteessa rahtimääriin. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän on uudistettava kalustoamme ekotehokkailla laitteilla. Olemme menestyneet hyvin kolmella nykyisellä hybridillämme, jotka kuluttavat polttoainetta noin 25 prosenttia vähemmän kuin dieselsähköinen kalustomme.”



Allan M. Baker, myyntijohtaja, Aasian ja Tyynenmeren alue, Kalmar: ”Taurangan satama on ollut Kalmarin uskollinen asiakas yli 20 vuotta, joten olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme jatkaa yhteistyötämme. Hybridikonttilukkimme voivat vähentää polttoaineenkulutusta jopa 40 prosenttia vastaaviin dieselkäyttöisiin koneisiin verrattuna. Niillä on jatkossa tärkeä rooli sataman pyrkiessä saavuttamaan tiukat hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteensa ja kunnianhimoiset kasvusuunnitelmansa.”





Kalmar on satamien, terminaalien, jakelukeskusten ja raskaan teollisuuden kestävien lastinkäsittelyratkaisujen globaali markkinajohtaja. Laajan sähkötoimisten tuotteiden valikoimamme ja maailmanlaajuisen palveluverkostomme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme tekemään toiminnastaan entistäkin turvallisempaa, ekotehokkaampaa ja tuottavampaa. Yhteistyössä kehitettävät innovatiiviset ratkaisut muokkaavat alamme tulevaisuutta asiakkaidemme eduksi. www.kalmarglobal.com Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.com

