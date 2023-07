WithSecuren puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023: Uusi ennuste kuvastaa markkinan epävakautta; uusia tuotteita vahvistamaan tietoturvayhteistyötä

English Finnish

WithSecure Oyj, Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023, 14.7.2023 klo 8:00

Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023

Uusi ennuste kuvastaa markkinan epävakautta; uusia tuotteita vahvistamaan tietoturvayhteistyötä

Keskeiset tapahtumat huhti-kesäkuussa (”toinen neljännes”)

Pilvipohjaisten tuotteiden 1 jatkuva vuosilaskutus 2 kasvoi 21 % ja oli 81,9 miljoonaa euroa (67,5 milj.eur)

jatkuva vuosilaskutus kasvoi 21 % ja oli 81,9 miljoonaa euroa (67,5 milj.eur) Jatkuva vuosilaskutus kasvoi 0,5 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Pilvipohjaisten tuotteiden asiakaspito oli 107 %

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 20,3 miljoonaa euroa (16,8 milj. eur)

Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 8 % ja oli 6,2 miljoonaa euroa (6,7 milj. eur).

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 6 % ja oli 8,4 miljoonaa euroa (8,9 milj. eur).

Oikaistu käyttökate oli -7,9 miljoonaa euroa (-8,0 milj. euroa, Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate 3 )

) Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat +1,4 miljoonaa euroa (-0,8 milj. eur). Tästä +1,3 miljoonaa liittyi aiemmin myydyn liiketoiminnan ehdollisen kauppahinnan arvostukseen

Keskeiset tapahtumat tammi-kesäkuussa 2023 (”ensimmäinen vuosipuolisko”)

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 40,2 miljoonaa euroa (32,1 milj. eur)

Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 10 % ja oli 12,5 miljoonaa euroa (13,9 milj. eur).

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 8 % ja oli 17,3 miljoonaa euroa (18,9 milj. eur).

Oikaistu käyttökate oli -14,1 miljoonaa euroa (-13,2 milj. euroa, Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate 3) )

) Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3,2 miljoonaa euroa (-5,3 milj. eur). Tästä -4,3 miljoonaa liittyy helmikuussa 2023 julkaistujen muutosneuvottelujen tuloksena tehtyihin kirjauksiin ja +1,3 miljoonaa liittyi aiemmin myydyn liiketoiminnan ehdollisen kauppahinnan arvostukseen

(1) Pilvipohjaiset tuotteet ovat: Elements-tuotteet, Cloud Protection for Salesforce ja hallinnoidut tietoturvapalvelut.

(2) Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja.

(3) Vertailukohtana aiemmilta katsauskausilta on käytetty arvioitua vertailukelpoista käyttökatetta. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -selvitys liitetiedossa 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys)

WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 osittaisjakautumisella itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otettiin F-Secure Oyj. Tässä katsauksessa WithSecure esittää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan jakautumiseen saakka Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaan. Aiemmat tuloslaskelmat on oikaistu vastaavasti. Jakautumiseen liittyvä tilinpäätöstietojen esittäminen on selostettu liitetiedossa 7 (Lopetetut toiminnot).

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Näkymät vuodelle 2023 (päivitetty)

Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvaa 18–24 % vuoden 2022 lopusta. Vuoden 2022 lopussa pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus oli 80,2 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvaa 18–24 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto oli 68,7 miljoonaa euroa.

Koko konsernin liikevaihto kasvaa 6–12 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden liikevaihto oli 134,7 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate paranee edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden oikaistu käyttökate (arvioitu vertailukelpoinen käyttökate kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä) oli -23,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate on välillä –4 miljoonaa euroa - +1 miljoona euroa.

Näkymät vuodelle 2023 (aikaisemmin)

Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvaa 28–34 % vuoden 2022 lopusta. Vuoden 2022 lopussa pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus oli 80,2 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvaa 28–34 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto oli 68,7 miljoonaa euroa.

Koko konsernin liikevaihto kasvaa 12–20 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden liikevaihto oli 134,7 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate paranee edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden oikaistu käyttökate (arvioitu vertailukelpoinen käyttökate kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä) oli -23,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate on positiivinen.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (ennallaan)



WithSecuren keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä (vuoden 2021 vertailukelpoisesta liikevaihdosta 122,8 miljoonaa euroa)

Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä

WithSecuren vuotuinen strategiaprosessi saadaan päätökseen kolmannen vuosineljänneksen aikana. Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet tarkastellaan osana prosessia.





Toimitusjohtaja Juhani Hintikka

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä joidenkin kyberturvamarkkinan alueiden hitaus jatkui ja vaikutti myös WithSecuren tuotteista kertyvään liikevaihtoon. Lisäksi kilpailu markkinassa jatkuu edelleen. Joillakin markkinoilla toisen vuosineljänneksen liikevaihto jäi huomattavasti suunnitellusta, kun taas toisilla markkinoilla kasvu on jatkunut aikaisempien arvioiden mukaisena. Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus (ARR) kasvoi 21 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pilvipohjainen liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 20,3 miljoonaa euroa (16,8 milj. eur).

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 6 % edellisestä vuodesta ja oli 8,4 miljoonaa euroa (8,9 milj. eur). Finanssisektorin asiakkuudet, erityisesti Isossa-Britanniassa, jatkavat vielä toipumistaan ensimmäisellä neljänneksellä raportoidusta tilausten alentumisesta, eikä vajetta saatu kokonaan katettua uusasiakashankinnalla. Muilla maantieteellisillä alueilla konsultoinnin liikevaihto vastasi aikaisempia odotuksia. Kyberturvakonsultoinnin kysyntä jatkuu, erityisesti puolustuskykyä vahvistavissa kuten ns. ”red teaming” -palveluissa.

Yleisesti ottaen ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon kehitys oli pettymys omiin suunnitelmiimme verrattuna, mutta se kuvastaa tietoturva-alan yleistä maailmanlaajuista trendiä. Jatkamme strategiamme ja sen painopistealueiden vahvistamista, jotta pystymme palaamaan suunnitelmien mukaisiin kasvulukuihin vahvuusalueillamme. Olemme myös tunnistaneet alueita, joissa tarvitaan parannuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan.

Toisella vuosineljänneksellä kustannussäästöjen vaikutusta netottivat ylimääräiset kertaluontoiset kustannukset sekä palkka- että markkinointikuluissa. Odotamme näkevämme kustannussäästöjen vaikutukset kokonaisuudessaan vasta kolmannella neljänneksellä. Kannattavan tuloksen saavuttaminen on edelleen tärkeä prioriteetti WithSecurelle. Toisen vuosineljänneksen tuloksiin vaikuttavan markkinaepävarmuuden vuoksi alensimme vuoden 2023 taloudellista ennustetta.

Vuosineljänneksen kohokohta oli vuotuinen markkinointitapahtumamme SPHERE’23 toukokuussa. Vietimme kaksi päivää yli 500 kumppanin ja asiakkaan kanssa, jaoimme viimeisintä tietoa kyberturvaympäristön kehityksestä ja isännöimme noin 50 median edustajaa ympäri maailman.

SPHERE’23:ssa esittelimme uusia tuotteita ja palveluita täydentämään tuotevalikoimaamme, joka keskittyy keskisuurten yritysten keskeisten tietoturvatarpeiden ratkaisemiseen. Täydensimme Elements-alustaa viidennellä moduulilla; Cloud Security Posture Management (CSPM) havaitsee ja korjaa automaattisesti yrityksen pilvi-infrastruktuurissa havaittuja riskejä. CSPM-tuote on merkittävä lisäys, jonka avulla pystymme tukemaan asiakkaiden siirtymistä pilvipohjaisiin ympäristöihin.

Tietoturvayhteistyö, jossa etsimme yhdessä kumppaniemme kanssa heidän asiakkailleen tuloksellisia tietoturvaratkaisuja, muuttuu yhä tärkeämmäksi tietoturvaympäristön muutosten myötä. Vahvistaaksemme kumppaniemme tarjontaa esittelimme uuden Co-monitoring -yhteisvalvontapalvelun, jossa osa yrityksen tietoverkosta nousevien tietoturvahälytysten valvonnasta voidaan siirtää WithSecuren tiimin hoidettavaksi. Tällä saavutetaan Endpoint Detection and Response -ohjelman päälle rakennettu kustannustehokas, kellon ympäri toiminnassa oleva hallinnoitu palvelu.

Julkaisimme myös Incident Readiness Retainer -palveluita, joilla WithSecuren asiantuntijoiden osaaminen pystytään tarjoamaan keskisuurille yrityksille osana muuta tarjoomaa. Ensimmäisinä viikkoina esittelyn jälkeen kiinnostus uusia tuotteita ja palveluita kohtaan on ollut korkea.

Taloudellinen kehitys

miljoonaa euroa 4-6/2023 4-6/2022 Muutos % 1-6/2023 1-6/2022 Muutos % 1-12/2022 Liikevaihto 34,8 32,5 7 % 70,1 64,8 8 % 134,7 Pilvipohjaiset tuotteet 20,3 16,8 20 % 40,2 32,1 25 % 68,7 Paikallisesti hallinnoidut tuotteet 6,2 6,7 -8 % 12,5 13,9 -10 % 27,2 Kyberturvakonsultointi 8,4 8,9 -6 % 17,3 18,9 -8 % 38,8 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -10,8 -11,7 8 % -21,6 -22,8 5 % -47,0 Bruttokate 24,0 20,7 16 % 48,4 42,0 15 % 87,7 % liikevaihdosta 68,9 % 63,9 % 69,1 % 64,9 % 65,1 % Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,1 0,5 -74 % 0,6 0,9 -41 % 2,3 Liiketoiminnan kulut 1) -32,0 -30,9 4 % -63,3 -59,6 6 % -116,7 Myynti ja markkinointi -19,9 -20,5 3 % -37,3 -39,3 5 % -79,1 Tutkimus ja tuotekehitys -9,2 -8,0 16 % -20,9 -15,9 32 % -28,4 Hallinto -2,9 -2,5 16 % -5,1 -4,5 15 % -9,2 Oikaistu käyttökate 2) -7,9 -9,7 19 % -14,1 -16,6 15 % -26,7 % liikevaihdosta -22,6 % -29,9 % -20,1 % -25,6 % -19,8 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) Liiketoimintojen myynnit 1,3 1,4 -3,1 -144 % -1,5 Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut 0,3 -4,3 Muut erät -0,2 -0,3 Jakautuminen -0,8 100 % -2,1 100 % -1,8 Käyttökate -6,4 -10,5 39 % -17,2 -21,9 21 % -29,9 % liikevaihdosta -18,5 % -32,4 % -24,6 % -33,8 % -22,2 % Poistot ja arvonalentumiset ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja -2,5 -2,4 4 % -5,1 -4,9 4 % -10,1 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,6 -0,6 1 % -1,2 -1,2 6 % -2,5 Liikevoitto -9,6 -13,5 29 % -23,5 -28,1 16 % -42,6 % liikevaihdosta -27,5 % -41,7 % -33,6 % -43,4 % -31,6 % Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -7,9 -8,0 2 % -14,1 -13,2 6 % -23,2 % liikevaihdosta -22,6 % -24,7 % -20,1 % -20,4 % -17,3 % Oikaistu liikevoitto 2) -10,4 -12,1 14 % -19,1 -21,6 11 % -36,8 % liikevaihdosta -29,8 % -37,3 % -27,3 % -33,3 % -27,3 % Tilikauden tulos (lopetetut toiminnot) 459,2 100 % 468,5 100 % 468,5

miljoonaa euroa 4-6/2023 4-6/2022 Muutos % 1-6/2023 1-6/2022 Muutos % 1-12/2022 Tunnusluvut Osakekohtainen tulos (euroa) (jatkuvat toiminnot) 4) -0,10 -0,07 39 % -0,04 -0,14 73 % -0,22 Saadut ennakot (jatkuvat toiminnot) 69,2 67,7 2 % 68,6 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5) -8,2 -0,0 n/a -13,5 1,1 n/a -14,1 Rahavarat 28,8 92,3 -69 % 55,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % -29,7 % -35,2 % 15 % -23,9 % -37,4 % 36 % -30,5 % Omavaraisuusaste, % 79,0 % 74,7 % 6 % 79,0 % Nettovelkaantumisaste, % -28,1 % -50,7 % 45 % -39,9 % Henkilöstö, kauden lopussa 1 195 1 264 -5 % 1 295

1)Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Vuoden 2022 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot.



2)Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys).

3)Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot).

4)Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 175 309 037 (1–6/2023). Osakekohtainen tulos vertailukausille on laskettu uudestaan käyttäen keskimääräistä painotettua osakemäärää osakeantien jälkeen.

5)Vertailukaudet Q2 2022 ja H1 2022 sisältävät sekä Jatkuvat toiminnot (WithSecure) että Lopetetut toiminnot (F-Secure).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Heinäkuussa 2023 asiakkuuksista vastaava johtaja Juha Kivikoski ilmoitti jättävänsä yhtiön. Hänen seuraajaansa ei ole vielä nimitetty. Toimitusjohtaja Juhani Hintikka hoitaa asiakkuuksista vastaavan johtajan tehtävää toistaiseksi.

11.7.2023 WithSecure päivitti taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2023.

