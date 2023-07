Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueen johtava rahoituslaitos laajentaa Tectia-sopimustaan SSH:n kanssa koko yrityksen kattavaksi sopimukseksi

English Finnish

Helsinki, Suomi - 14. heinäkuuta 2023 - SSH on allekirjoittanut sopimuksen johtavan APAC-alueella sijaitsevan rahoituslaitoksen kanssa. Sopimus on koko asiakkaan yritysverkostoa koskeva yrityslisenssisopimus (Enterprise License Agreement).



Tämä kolmivuotinen sopimus perustuu SSH:n tilauspohjaiseen liiketoimintamalliin. Sopimuksen kokonaisarvo on noin miljoona Yhdysvaltain dollaria. Lisäksi SSH tarjoaa asiantuntijapalveluja. Asiakas on käyttänyt SSH:n ratkaisuja jo useiden vuosien ajan, ja tämä laajennus osoittaa asiakkaan syvää sitoutumista Tectia-ratkaisuun. Tämä yrityslisenssisopimus tarjoaa turvallisen etäkirjautumisen/pääsyn etuoikeutetuille käyttäjille ja helpottaa älykästä, turvallista tiedostojen siirtoa (SFTP).

Käytössä todennettu ja tulevaisuudenkestävä turvallinen tiedostojen siirto, etäkäyttö ja tunnelointi

Secure Shell (SSH) -protokolla mahdollistaa verkkoyhteydet ja tiedostojen siirrot kriittisiä tietoja käsittelevien järjestelmien välillä. Tectia on SSH-protokollan alkuperäinen kaupallinen toteutus, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen suojan organisaation tietojen siirrolle alan johtavalla toimintavarmuudella, tehokkuudella ja nopeudella. Tectia on parannettu tulevaisuuden kestäväksi ratkaisuksi, ja sitä on saatavilla myös Tectia Quantum-Safe, Tectia Zero Trust ja IBM z/OS-versioina.

"Meillä on lukuisia suuria finanssialan asiakkaita, jotka ovat käyttäneet Tectiaa kriittisessä infrastruktuurissaan maailmanlaajuisesti ja laajentaneet Tectian käyttöä. SSH kehittää ja parantaa jatkuvasti Tectia-tuoteperhettä osana Zero Trust Suite -kokonaisratkaisua, joka tarjoaa seuraavan sukupolven ratkaisuja nollaluottamuksen (Zero Trust), operatiivisen teknologian (Operational Technology) ja kvanttilaskennan sietävien ratkaisujen (Quantum-Safe) aloilla. Keskeisiä menestystekijöitä olivat Tectian suorituskyky, monipuolisuus, skaalautuvuus sekä SSH:n tuen ja asiantuntijapalveluiden korkeatasoinen asiantuntemus, sanoo SSH:n toimitusjohtaja, tohtori Teemu Tunkelo.

Lue lisää Tectia-ratkaisusta: Tectia® SSH Client/Server

Lue lisää kvanttilaskennan ja kvanttitietokoneiden tulon vaikutuksesta rahoitusalan organisaatioihin: Why financial institutions should protect themselves with Quantum-Safe cryptography

Lisätietoja:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5499605, sähköposti Teemu.Tunkelo@ssh.com.

Jussi Rautio, Zero Trust Suite -tuotepäällikkö, sähköposti Jussi.Rautio@ssh.com.

