Uponor Oyj, Sisäpiiritieto, 19.7.2023 klo 18.15

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Uponor nostaa vuoden 2023 ohjeistustaan vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin kehityksestä ja tarkentaa ohjeistustaan liikevaihdon kehityksestä alaspäin rakenteellisista muutoksista johtuen

Rakenteellisten muutosten ja konsernin vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon vankan tuloksen johdosta Uponor päivittää ohjeistustaan koko vuoden 2023 osalta. Uponor arvioi nyt vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin olevan vähintään 11 prosenttia (aiempi ohjeistus oli yli 10 prosenttia).

Lisäksi Uponorin kaukolämpöliiketoiminnan myynnin (liikevaihto noin 40 milj. euroa vuodessa) ja Tanskan tuotantolaitoksen sulkemisen vuoksi Uponor tarkentaa ohjeistustaan koko vuoden 2023 liikevaihdon osalta alaspäin 1 250–1 350 milj. euroon (aiempi ohjeistus oli 1 300–1 400 milj. euron välillä).

Uusi ohjeistus vuodelle 2023:

Rakenteellisista muutoksista johtuen, Uponor arvioi liikevaihtonsa, ilman valuuttakurssien vaikutusta, olevan 1 250–1 350 milj. euron välillä vuonna 2023, ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalinsa olevan vähintään 11 prosenttia.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2023:

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor arvioi liikevaihtonsa olevan 1 300–1 400 milj. euron välillä vuonna 2023, ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalinsa olevan yli 10 prosenttia.

Uponor julkaisee puolivuosikatsauksensa huomenna 20.7.2023 klo 9.00. Uponor järjestää webcast-lähetyksen analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille huomenna klo 14.00. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä yhtiön johdolle puhelinkonferenssin aikana.

Uponor Oyj

Hallitus

