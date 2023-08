Rovio Entertainment Oyj: Puolivuotiskatsaus 2022: Vaimea vuosineljännes laskevassa markkinassa – uudet pelit lähestyvät julkaisuikkunaa

Rovio Entertainment Oyj, Pörssitiedote, 11.8.2023 klo 9.00

Huhti–kesäkuu 2023 kohokohdat

Rovion liikevaihto laski 7,4 prosenttia 72,6 miljoonaan euroon (78,4). Vertailukelpoinen (*) liikevaihto laski 6,0 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa Angry Birds 2:n ja Angry Birds Journeyn liikevaihdon laskusta. Rovion myynti kasvoi kaikilla muilla alueilla paitsi Pohjois-Amerikassa, jossa se laski.

Konsernin käyttökate laski 9,9 miljoonaan euroon (14,3), ja käyttökatemarginaali laski 13,6 prosenttiin (18,2).

Konsernin oikaistu käyttökate laski 10,7 miljoonaan euroon (15,0), ja oikaistu käyttökatemarginaali laski 14,8 prosenttiin (19,1).

Konsernin liikevoitto laski 6,9 miljoonaan euroon (10,5), ja liikevoittomarginaali laski 9,5 prosenttiin (13,4).

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 7,8 miljoonaan euroon (11,3), ja oikaistu liikevoittomarginaali laski 10,7 prosenttiin (14,3).

Pelien bruttomyynti laski 5,1 prosenttia 68,7 miljoonaan euroon (72,4). Vertailukelpoinen (*) bruttomyynti laski 3,6 prosenttia.

Angry Birds Dream Blastin bruttomyynti kasvoi 61,8 prosenttia 22,7 miljoonaan euroon (14,1).

Käyttäjähankintainvestoinnit kasvoivat 21,4 miljoonaan euroon (20,9) ja olivat 30,2 prosenttia pelien liikevaihdosta (27,5).

Liiketoiminnan nettorahavirta laski 8,5 miljoonaan euroon (15,3) alhaisemman tilikauden voiton vuoksi.

Uudet pelit Moomin: Puzzle & Design ja Wizard Hero lähestyvät julkaisuikkunaa.

Osakekohtainen tulos laski 0,09 euroon (0,13). Oikaistu osakekohtainen tulos laski 0,10 euroon (0,14).

Tammi–kesäkuu 2023 kohokohdat

Rovion liikevaihto laski 9,0 prosenttia 148,7 miljoonaan euroon (163,4). Vertailukelpoinen (*) liikevaihto laski 10,6 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui Angry Birds Journeyn julkaisun aiheuttamasta korkeasta piikistä vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä sekä Angry Birds 2:n alhaisemmasta liikevaihdosta.

Konsernin käyttökate laski 22,0 miljoonaan euroon (25,4), ja käyttökatemarginaali laski 14,8 prosenttiin (15,5).

Konsernin oikaistu käyttökate laski 22,8 miljoonaan euroon (28,6), ja oikaistu käyttökatemarginaali laski 15,3 prosenttiin (17,5).

Konsernin liikevoitto laski 15,7 miljoonaan euroon (18,0), ja liikevoittomarginaali laski 10,5 prosenttiin (11,0).

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 16,5 miljoonaan euroon (21,2), ja oikaistu liikevoittomarginaali laski 11,1 prosenttiin (13,0).

Pelien bruttomyynti laski 8,1 prosenttia 140,8 miljoonaan euroon (153,2). Vertailukelpoinen (*) bruttomyynti laski 9,8 prosenttia.

Käyttäjähankintainvestoinnit laskivat 45,2 miljoonaan euroon (52,0) ja olivat 31,3 prosenttia pelien liikevaihdosta (32,9).

Liiketoiminnan nettorahavirta laski -0,3 miljoonaan euroon (29,3) johtuen käyttöpääoman muutoksista (bonusmaksut maaliskuussa ja New Mexicon osavaltion nostaman kanteen sovintokulujen maksu tammikuussa) sekä vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen alhaisemmasta tilikauden voitosta.

Osakekohtainen tulos laski 0,19 euroon (0,20). Oikaistu osakekohtainen tulos laski 0,19 euroon (0,24).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat: 10.8.2023 julkistettiin Sega Europe Limitedin kaikista Rovio Entertainment Oyj:n osakkeista ja optioista tekemän suositellun käteistarjouksen lopullinen tulos. Tarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Tarjouksessa pätevästi tarjotut 73 397 174 Rovion Osaketta edustavat noin 96,3 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Rovion Osakkeista ja äänistä. Lisäksi Tarjouksessa on tarjottu 100 prosenttia Optioista. Koska Vähimmäishyväksyntäedellytys ja muut Tarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, Tarjouksentekijä toteuttaa Tarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

*) Vertailukelpoinen kasvu on laskettu kiintein USD/EUR-valuuttakurssein

Avainluvut

4–6/ 4–6/ Muutos, 1–6/ 1–6/ Muutos, 1–12/ Miljoonaa euroa 2023 2022 % 2023 2022 % 2022 Liikevaihto 72,6 78,4 -7,4 % 148,7 163,4 -9,0 % 317,7 Käyttökate (EBITDA) 9,9 14,3 -30,8 % 22,0 25,4 -13,5 % 43,3 Käyttökate-% 13,6 % 18,2% 14,8 % 15,5% 13,6 % Oikaistu käyttökate 10,7 15,0 -28,4 % 22,8 28,6 -20,3 % 53,9 Oikaistu käyttökate-% 14,8 % 19,1% 15,3 % 17,5% 17,0 % Liikevoitto 6,9 10,5 -34,5 % 15,7 18,0 -12,9 % 28,6 Liikevoittomarginaali, % 9,5 % 13,4% 10,5 % 11,0% 9,0 % Oikaistu liikevoitto 7,8 11,3 -31,1 % 16,5 21,2 -22,2 % 39,2 Oikaistu liikevoittomarginaali, % 10,7 % 14,3% 11,1 % 13,0% 12,3 % Tulos ennen veroja 7,9 12,5 -36,5 % 17,1 20,1 -15,0 % 30,6 Oikaistu tilikauden voitto 7,5 10,3 -26,9 % 14,8 17,8 -16,8 % 31,4 Investoinnit 2,2 1,1 100,7 % 4,6 3,2 40,4 % 7,0 Käyttäjähankinta 21,4 20,9 2,4 % 45,2 52,0 -12,9 % 96,5 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,4 % 22,5% 12,4 % 22,5% 14,4 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -65,0 % -82,4% -65,0 % -82,4% -72,7 % Omavaraisuusaste, % 83,8 % 71,0% 83,8 % 71,0% 79,3 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,09 0,13 -30,9 % 0,19 0,20 -8,9 % 0,30 Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,09 0,13 -30,8 % 0,18 0,20 -9,2 % 0,30 Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,14 -28,2 % 0,19 0,24 -18,5 % 0,42 Liiketoiminnan rahavirta, netto 8,5 15,3 -44,3 % -0,3 29,3 -101,0 % 49,9 Työntekijät (keskimäärin kaudella) 568 503 12,9% 561 499 12,4% 513

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät esitetään Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu käyttämällä vertailukauden keskimääräistä Yhdysvaltain dollarin ja euron välistä valuuttakurssia raportointikauden aikana Yhdysvalloissa Yhdysvaltain dollareissa tehtyihin pelien sisäisiin ostoihin sekä globaaleihin mainosverkkomyynteihin.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand

Vuoden 2023 toinen neljännes oli haastava ajanjakso mobiilipelimarkkinalla, ja sen vaikutus näkyy myös meidän tuloksissamme. Taloudelliseen kehitykseemme vaikutti lisäksi pelijulkaisujen puuttuminen tältä vuodelta toistaiseksi. Lähestymme kuitenkin uusien pelien, kuten Moomin: Puzzle & Design ja Wizard Hero, julkaisuajankohtaa.

Globaali mobiilipelimarkkina laski toisella vuosineljänneksellä 0,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja 3,4 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen nähden. Vertailukelpoinen bruttomyyntimme laski vastaavasti 3,6 prosenttia ja 3,5 prosenttia. Viimeisimpien vuosineljännesten kirkkaimman tähden Angry Birds Dream Blastin kasvu hidastui johtuen osittain tiettyjen mainoskanavien algoritmimuutoksista. Pelin bruttomyynti pysyi kuitenkin korkealla tasolla ja kasvoi yhä vakuuttavasti 61,8 prosenttia vuodentakaiseen nähden. Angry Birds 2:n toinen vuosineljännes oli vaimea, mutta kolmas neljännes alkoi vahvemmin. Jatkamme käännesuunnitelman toteuttamista parantaen peliä monilla osa-alueilla ja vahvistaen tiimiä lisäosaajilla, joihin lukeutuu uusi pelinvetäjä sekä uusi Tukholman-studion johtaja. On rohkaisevaa huomata, että yhtiömme liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta.

Uudet pelimme jatkoivat hyvää edistymistään. Moomin: Puzzle & Design etenee kohti globaalia julkaisua, jonka on tarkoitus tapahtua myöhemmin tänä vuonna. Ruby Gamesin Wizard Hero testitulokset ovat lupaavia, ja odotamme innolla sen tuomista kaikkien pelaajien saataville. Toinen vuosineljännes oli Ruby Gamesin paras vuoden 2022 toisen neljänneksen jälkeen, ja uskomme tämän pelin tukevan heitä kasvussa. Meillä on myös tuoreita, jännittäviä uutisia: Toronton-studiomme on solminut Applen kanssa sopimuksen uuden Angry Birds -pelin kehittämisestä Apple Arcadeen. Odotamme pelin edistävän kannattavuutta ja parantavan Angry Birds -brändin näkyvyyttä.

Brändilisensoinnin saralla ilmoitimme, että Prime Video ja Amazon Kids+ aikovat julkaista Angry Birds Mystery Island -animaatiosarjan, joka on ensimmäinen Amazonin kanssa luotu Angry Birds -sarja. Toinen kohokohta oli kaikkien aikojen ensimmäisen Angry Birds -kahvilan avautuminen New Yorkissa Yhdysvalloissa heinäkuun alussa. Olemme iloisia nähdessämme Angry Birds -brändin laajentuvan ja antavan faneille mahdollisuuden olla sen kanssa vuorovaikutuksessa uusilla ja hauskoilla tavoilla.

Tällä viikolla ilmoitimme SEGAn kaikista Rovion osakkeista ja optioista tekemän käteistarjouksen tuloksen, jonka mukaan tarjouksessa pätevästi tarjotut osakkeet edustavat noin 96,3 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Rovion osakkeista ja äänistä. Lisäksi tarjouksessa on tarjottu 100 prosenttia optioista. Tämä tarkoittaa, että Rovion ja SEGAn vahvuudet yhdistetään pian, mikä tarjoaa uskomattoman jännittävän tulevaisuuden molemmille osapuolille.

Rovion tien listayhtiönä lähestyessä loppuaan haluaisin vilpittömästi kiittää kaikkia osakkeenomistajiamme heidän tuestaan näiden vuosien aikana. Listayhtiönä toimiminen teki Roviosta vahvemman ja sitkeämmän yhtiön ja johti SEGAn tekemään ostotarjoukseen. Nyt yhtiön on aika aloittaa uusi aikakausi ja luoda pelaajillemme entistä enemmän iloa kehittäen ja laajentaen Rovion ja SEGAn eloisia brändejä.

2023 näkymät (ennallaan)

Odotamme vertailukelpoisen liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan viime vuoden tasolla.

Lisätietoa liittyen Q3 2023 käyttäjähankintaan

Vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä käyttäjähankintainvestointien odotetaan olevan 25–30 prosenttia pelien liikevaihdosta.

