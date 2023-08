Valoe Oyj:n 85.250.206 osakkeen listalleottoa koskeva esite on hyväksytty; Esite sisältää aiemmin julkaisemattomia täsmentäviä tietoja.

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote 17.8.2023 klo 17.30

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Valoe Oyj:n ("Yhtiö") yhteensä 85.250.206 osakkeen ("Osakkeet") listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") mukaisen rekisteröintiasiakirjan sekä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, jotka yhdessä muodostavat Osakkeiden listalleottoa koskevan esitteen ("Esite").

Esite ja Osakkeiden listalleotto liittyy seuraaviin Yhtiön hallituksen päättämiin osakeanteihin: (i) yhteensä 30.250.206 Yhtiön uuden osakkeen antaminen tietyille vaihtovelkakirjalainan 2/2022 merkitsijöille hallituksen päätöksellä 30.5.2023 ("Osakeanti I"); (ii) yhteensä 30.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antaminen Yhtiölle itselleen hallituksen päätöksellä 30.5.2023 ("Treasury-anti"); ja (iii) yhteensä 25.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antaminen Yhtiölle itselleen hallituksen päätöksellä 3.8.2023 (”Treasury-anti II”). Lisätietoja Yhtiön Osakeannista I, Treasury-annista ja Treasury-annista II löytyy Yhtiön em. päivinä julkaisemista tiedotteista.

Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 17.8.2023 lähtien Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa http://www.valoe.fi/julkaisut ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Insinöörinkatu 8, 50150 Mikkeli.

Yhtiö on hakenut Osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle, ja kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 21.8.2023.

Esite sisältää aikaisemmin julkistamattomia täsmentäviä tietoja Yhtiön käyttöpääomaan liittyen, lähipiiriliiketoimista 1.1.-3.8.2023 väliseltä ajalta sekä pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta 31.5.2023. Keskeiset täsmentävät tiedot on kuvattu alla:

Yhtiön käyttöpääomaa koskeva lausunto

Valoen johdon arvion mukaan Yhtiön käyttöpääoma ei Esitteen päivämääränä riitä kattamaan Yhtiön tämänhetkistä tarvetta seuraavien 12 kuukauden ajaksi tämän arvopaperiliitteen päivämäärästä.

Yhtiön käsityksen mukaan se tarvitsee ensisijaisesti erääntyneiden ja seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvien velkojensa hoitamiseen ja lisäksi strategiansa mukaisen liiketoiminnan harjoittamiseen vähintään noin 3,5 miljoonan euron lisärahoituksen seuraavan 12 kuukauden ajaksi tämän arvopaperiliitteen päivämäärästä olemassa olevien noin 3,2 miljoonan euron arvoisten rahoitussitoumusten täysimääräisen hyödyntämisen lisäksi, mikäli se ei onnistu neuvottelemaan lyhytaikaisten velkojensa uudelleen järjestelystä suurimpien velkojensa kanssa.

Yhtiön hallitus päätti 13.7.2023 laskea liikkeelle ammattimaisille sijoittajille suunnatun 0,6 miljoonan euron Vaihtovelkakirjalainan 1/2023. Yhtiö korotti 15.8.2023 Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 enimmäismäärää 1,0 miljoonaan euroon. Yhtiö on tämän arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä saanut yhteensä 0,4 miljoonan euron sitovat merkintäsitoumukset Vaihtovelkakirjalainasta 1/2023, jotka on jo huomioitu laskettaessa Yhtiön tarvitsemaa lisärahoitusta. Lisäksi Yhtiön hallitus on päättänyt laajemman kokonaisrahoitussuunnitelman laatimisesta sisältäen mahdollisesti yleisölle tai avainsijoittajille suunnattavan osakeannin vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi Yhtiö on aloittanut neuvottelut lyhytaikaisten velkojen uudelleen järjestelemiseksi suurimpien velkojiensa kanssa ja uskoo neuvottelujen johtavan myönteiseen tulokseen.

Mikäli Yhtiö ei onnistuisi keräämään tarvittavaa lisärahoitusta, mutta Yhtiön olemassa olevat 3,2 miljoonan euron rahoitussitoumukset toteutuisivat suunnitellusti ja Yhtiö saa uudelleenjärjesteltyä merkittävältä osakkaaltaan nostetun lyhytaikaisen, määrältään noin 1,4 miljoonan euron lainansa ja saa sovittua erääntyneille 1,4 miljoonan euron ostoveloille maksuaikataulun siten, että Yhtiö lyhentää näitä ostovelkoja seuraavien 12 kuukauden aikana yhteensä noin 0,6 miljoonalla eurolla, Yhtiö arvioi, että sen käytettävissä oleva käyttöpääoma riittäisi noin kahden kuukauden ajaksi tämän arvopaperiliitteen päivämäärästä. Tässä tilanteessa Yhtiön lisärahoitustarve seuraavien 12 kuukauden ajaksi on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Mikäli Yhtiö ei saa kokonaan uudelleenjärjesteltyä merkittävältä osakkaaltaan nostettua lyhytaikaista, määrältään noin 1,4 miljoonan euron lainaansa, vaan Yhtiön tulee maksaa aikataulun mukaisesti jo erääntyneet ja seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvät takaisinmaksuerät, yhteensä 0,6 miljoonaa euroa, ja mikäli Yhtiö ei saa sovittua erääntyneille 1,4 miljoonan euron ostoveloille uutta maksuaikataulua, Yhtiöllä ei ole tämän arvopaperiliitteen päivämääränä riittäviä rahavaroja kaikkien jo erääntyneiden velkojensa maksamiseen käteisellä. Tässä tilanteessa Yhtiön lisärahoitustarve seuraavien 12 kuukauden ajaksi on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Mikäli Yhtiö ei onnistu sopimaan kyseessä olevan 1,4 miljoonan euron lainan tai muiden erääntyneiden kokonaissummaltaan 1,4 miljoonan euron ostovelkojen uudelleenjärjestelystä, Yhtiöllä ei tämän arvopaperiliitteen päivämääränä ole riittäviä rahavaroja jo kaikkien erääntyneiden velkojensa maksamiseen käteisellä. Tässä tilanteessa Yhtiön lisärahoitustarve seuraavien 12 kuukauden ajaksi on edellä mainittu noin 3,5 miljoonaa euroa.

Mikäli Yhtiö ei saisi hankittua sen tarvitsemaa lisärahoitusta tai mikäli Valoe ei onnistuisi hyödyntämään olemassa olevia rahoitussitoumuksiaan tai korvaamaan niitä uusilla rahoitussopimuksilla, Yhtiö saattaisi joutua muuttamaan liiketoimintasuunnitelmaansa, myymään omaisuuttaan, esimerkiksi aineettomia oikeuksiaan, tutkimuslaitteita tai Juvan paneelitehtaan tai Liettuan kennotehtaan tuotantolaitteita tai Juvan paneelitehtaaseen tai Liettuan kennotehtaaseen liittyvän liiketoiminnan tai hakeutumaan yrityssaneeraukseen tai sen epäonnistuessa konkurssiin.

Lähipiiriliiketoimet

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu Yhtiön lähipiirin kanssa toteutuneet liiketapahtumat:

Tavaroiden ja palvelujen myynnit





1.000 euroa 1.1.-3.8.2023 Tilintarkastamaton Lähipiiriyhtiöt Savcor Oy 0 SCI Invest Oy 0 Yhteensä 0

b. Tavaroiden ja palveluiden ostot

1.000 euroa 1.1.-3.8.2023 Tilintarkastamaton Lähipiiriyhtiöt Tavaroiden ja palveluiden ostot SCI Invest Oy 28 Basso J. 71 SCI-Finance Oy 42 Savcor Technologies Oy 62 Savcor Oy 9 Muut 4 Yhteensä 216 Korko- ja muut rahoituskulut SCI-Finance Oy 104 Savcor Technologies Oy 3 Savcor Oy 1 Muut 3 Yhteensä 112

c. Muut lähipiiriliiketoimet

1.000 euroa 3.8.2023 Tilintarkastamaton Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 0 Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 120 Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille 10 Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 441 Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä 57

d. Palkat ja palkkiot

1.000 euroa 3.8.2023 Tilintarkastamaton Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet (sisältäen toimitusjohtajan ja johtoryhmän) 170 Yhteensä 170 1.000 euroa 3.8.2023 Tilintarkastamaton Palkat ja palkkiot Toimitusjohtajan ja hänen sijaistensa palkat (sisältyy johdon palkkoihin) 88 Yhteensä 88 Hallituksen jäsenet ja varajäsenet: Parpola Ville – palkkio 23 Tuomas Honkamäki – palkkio 18 Savisalo Hannu – palkkio 23 Yhteensä 64

Pääomarakenne ja velkaantuneisuus

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.5.2023:

1.000 euroa 31.5.2023



(Tilintarkastamaton) Toteutunut Lyhytaikaiset velat yhteensä Vakuudellinen 1.664 Takaamaton/vakuudeton 8.031 Pitkäaikaiset velat yhteensä Vakuudellinen 0 Takaamaton/vakuudeton 8.171 Velat yhteensä 17.866 Oma pääoma Osakepääoma 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 35.835 Kertyneet voittovarat -44.029 Oma pääoma yhteensä -8.114 Oma pääoma ja velat yhteensä 9.752 Nettovelkaantuneisuus Käteinen 12 Muut rahavarat 0 Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 0 Maksuvalmius (A+B+C) 12 Lyhytaikainen rahoitusvelka 9.695 Pitkäaikaisen rahoitusvelan lyhytaikainen osa 0 Lyhytaikainen rahoitusvelka yhteensä (E+F) 9.695 Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (G-D) 9.683 Pitkäaikainen rahoitusvelka 8.171 Velkainstrumentit 0 Pitkäaikaiset osto- ja muut velat 0 Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä (I+J+K) 8.171 Nettovelkaantuneisuus yhteensä (H+L) 17.854

Taseen ulkopuoliset vastuut







VASTUUT (1.000 euroa) 31.5.2023 (Tilintarkastamaton) Toteutunut Omista sitoumuksista annetut vakuudet Yrityskiinnitykset 2.060 Muut vakuudet 2.326



Leasing- ja muut vuokravastuut Erääntyy 1 vuoden kuluessa 28 Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa 0 Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 Yhteensä 28 Vakuudettomista lyhytaikaisista lainoista noin 3,5 miljoonaa euroa tullaan ainakin pääosin konvertoimaan Yhtiön osakkeiksi rahoitussopimusten mukaisesti.



Valoe-konsernin omavaraisuusaste 31.5.2023 oli pääomalainat mukaan lukien -17,2 prosenttia. Yhtiön taloudellisessa asemassa 31.5.2023 jälkeen tapahtuneet olennaiset muutokset:



•Yhtiön hallitus päätti 30.5.2023 Yhtiön vaihtovelkakirjalainan 2/2022 velkakirjaosuuksien vaihtamiseen perustuvasta yhteensä enintään 60.500.412 uuden osakkeen antamisesta vaihtovelkakirjalainan 2/2022 haltijoille. Osakemerkinnässä merkittiin hyväksytysti yhteensä 60.500.412 Yhtiön uutta osaketta. Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 koko lainapääoma korkoineen vaihdettiin osakemerkinnässä uusiksi osakkeiksi.



•Yhtiö laski 13.7.2023 liikkeelle käyttöpääomansa ja pääomarakenteensa vahvistamiseksi ammattimaisille sijoittajille suunnatun enintään 0,6 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen Vaihtovelkakirjalainan 1/2023. Yhtiö korotti 15.8.2023 Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 enimmäismäärää 1,0 miljoonaan euroon. Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 merkintäaika alkoi 14.7.2023, ja se jatkuu 15.8.2023 päätetyn merkintäajan pidennyksen mukaisesti 29.9.2023 saakka.





Mikkelissä 17. päivänä elokuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan taustavirtajohdintekniikkaan pohjautuvaa PV-teknologiaa ja siihen liittyviä projekteja, niiden suunnittelua ja teknologiakonsultointia. Valoe myy aurinkosähkömoduulien valmistustekniikkaa, moduulien valmistuslinjoja, moduuleita sekä moduulien avainkomponentteja sekä Liettuan tehtaallaan valmistamiaan IBC-aurinkokennoja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Juvalla ja Vilnassa, Liettuassa.