SSH Communications Security ja Beyond Identity yhdistävät voimansa päätelaitteiden ja istuntojen hallinnan turvallisuuden parantamiseksi

Helsinki, Suomi - 2. elokuuta 2023 - SSH Communications Security ja Beyond Identity ovat solmineet kumppanuuden parantaakseen merkittävästi organisaatioiden kyberturvallisuutta nykyajan rajattomassa toimintaympäristössä. Kumppanuus yhdistää SSH:n istunnonvalvontaratkaisun PrivX:n Beyond Identityn seuraavan sukupolven monitekijätodennuksen (MFA) kanssa. Integraatio mahdollistaa salasanattoman, avaimettoman ja nollaluottamukseen (Zero Trust) perustuvan tunnistautumisen, joka suojaa SSH:n asiakkaiden kriittisimpiä järjestelmiä ilman tarvetta tehdä erottelua intranetin, extranetin tai internetin välillä.



"Olemme innoissamme yhteistyöstä SSH:n kanssa parantaaksemme entisestään SSH:n merkittävän asiakasportfolion kokonaisturvallisuutta. Yhdistämällä salasanattoman ja tietojenkalastelulta suojaavan MFA:n sekä laiteluottamuksen voimme varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät ja suojatut laitteet pääsevät käsiksi etuoikeutettuihin tileihin. Yhdessä annamme organisaatioille mahdollisuuden suojautua moderneilta identiteettiin ja käyttöoikeuksiin liittyviltä uhkilta", sanoo Kurt Johnson, Beyond Identityn Chief Strategy Officer ja Head of Alliances.

Vahva todennus ja jatkuva todentaminen reaaliaikaisesti

Organisaatiot ovat siirtymässä pois staattisesta rajapohjaisesta kyberpuolustuksesta Zero Trust -malliin, jossa ei lopulta tarvita palomuureja, erillisiä turvavyöhykkeitä (DMZ), staattisia salasanoja tai avaimia. Lisääntynyt etätyön tarve, monipilviympäristöt ja kolmansien osapuolten käyttöoikeudet ovat luoneet tarpeen ratkaisuille, jotka tekevät kyberpuolustuksesta vaivatonta, turvallisuudesta tinkimätöntä ja rajatonta.

Tämä yhteinen ratkaisu on merkittävä edistysaskel identiteetin- ja pääsynhallinnassa (IAM) sekä erityisoikeudellisessa pääsynhallinnassa (PAM). Sen avulla organisaatiot voivat valvoa, todentaa ja ohjata pääsyä järjestelmiinsä erittäin tehokkaasti, automatisoimalla pääsynvalvontaprosesseja ja todentamalla näin helposti toimijan henkilöllisyyden. Järjestelmien suojaaminen perinteisillä muureilla korvataan pääsynvalvonnalla.

"Kumppanuutemme Beyond Identityn kanssa auttaa asiakkaitamme ottamaan käyttöön kyberturvallisuusratkaisun, joka on salasanaton, avaimeton ja rajaton. Se tekee pääsynhallinnasta helpompaa, sillä se poistaa tarpeen perinteisille tekstiviesteille tai pakollisille salasananvaihtoratkaisuille. Käyttöoikeudet myönnetään automatisoidusti käyttäjäprofiilien perusteella, mikä mahdollistaa just-in-time- ja just-enough-access -järjestelmäpääsyn asiakkaille ja heidän tavarantoimittajilleen riippumatta onko yhteys muodostettu internetin, ekstranetin tai yritysverkon kautta", sanoo SSH:n toimitusjohtaja, tohtori Teemu Tunkelo.

"Tämä on loistava lisä modulaariseen Zero Trust Suite -pakettiimme, joka tarjoaa kattavat kyberturvallisuusominaisuudet nollaluottamuksen, operatiivisen teknologian ja kvanttilaskennan kestävien sovellusten saralla”, päättää Tunkelo.

Lue lisää yhteisestä ratkaisusta täältä: Passwordless IAM and PAM Solution | SSH & Beyond Identity

Varaa ohjelmiston esittely tästä: Get a Demo - Privileged Access, Secure FTP, Key Management | SSH

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5499605, sähköposti Teemu.Tunkelo@ssh.com.

SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.

About Beyond Identity

Beyond Identity is revolutionizing digital access for organizations looking to improve protection against cyber attacks and deliver the highest levels of security for their workforces, customers, and developers. Its suite of passwordless, phishing-resistant, and zero trust authentication solutions improves security and user experience. The platform delivers continuous risk-based authentication incorporating security telemetry from the zero trust ecosystem to ensure only valid users and secure devices gain or maintain access to critical resources. Companies like Snowflake, Unqork, and Roblox rely on Beyond Identity’s highly available cloud-native platform to thwart attacks and advance their zero trust strategies. To learn more about Beyond Identity’s FIDO-2 certified multi-factor authentication (MFA) solutions, visit beyondidentity.com and stay connected with us on Twitter, LinkedIn, and YouTube.