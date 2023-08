Valoe mukana EU:n uudessa GIANTS-projektissa kehittämässä kevyitä sähköajoneuvoja kaupunkiliikenteeseen. Mukana ovat myös mm. Toyota, Renault, Valeo ja Valoen asiakas Clean Motion.

Valoe Oyj Pörssitiedote 31.8. 2023 klo 9.10

Valoe Oyj (”Valoe” tai ”Yhtiö”) on mukana Euroopan unionin uudessa GIANTS (Green Intelligent Affordable New Transport Solutions) -projektissa. GIANTS-projektin tavoitteena on kehittää teknologiaratkaisuja, jotka mahdollistavat kohtuuhintaisten kevyiden sähköajoneuvojen valmistamisen globaaliin kaupunkiliikenteeseen.

GIANTS-projektissa kehitetään kevyen sähköajoneuvon modulaarisuutta, skaalautuvuutta ja yhteistoimivuutta sekä innovatiivisia lataus- ja energianoptimointiratkaisuja. Kehitettävä teknologia sisältää kannettavan akun, skaalautuvan e-voimansiirron, standardoidun ajoneuvon ohjausjärjestelmän ja integroidut aurinkopaneelit. Lisäksi projektissa kehitetään kierrätyksen, uudelleenkäytön ja kunnostuksen konsepti. Projekti tarjoaa myös työkalun, jonka avulla kolmannet osapuolet voivat suunnitella omia ajoneuvojaan. GIANTS-teknologian potentiaaliksi arvioidaan 1,5 miljoonaa vuosittain myytyä ajoneuvoa vuodesta 2028 eteenpäin.

Valoen tehtävänä on kehittää integroitavan paneelijärjestelmän tehokkuutta, kustannuskilpailukykyä ja teknologista standardia siten, että aurinkosähkön käyttö tulee mahdolliseksi L-luokan ajoneuvoihin. Tavoitteena on tehdä ajoneuvo, joka toimii enimmäkseen sähköverkosta riippumattomana. Projektissa suunnitellaan ja pilotoidaan kaksi konseptia, yksi kehittyneille markkinoille ja toinen kustannuksiltaan edullinen ratkaisu kehittyville markkinoille.

GIANTS-projekti kestää 3,5 vuotta, ja sen kustannusbudjetti on 15 miljoonaa euroa, josta avustusta on 12 miljoonaa euroa. Valoen ja Valoe Cellsin osuus projektin avustuksesta on noin 0,45 miljoonaa euroa.

Projektin partnereina on 24 merkittävää asiantuntijayritystä tai tutkimuslaitosta, joille on jaettu omat tekniset vastuualueet. Mukana ovat esimerkiksi Renault ja Toyota Motor Europe ja ranskalainen Valeo Equipements Electriques Moteur, joka vastaa osien ja toimintojen yhteensopivuudesta. Pienajoneuvojen valmistajista mukana on myös ruotsalainen Clean Motion, jonka EVIG-ajoneuvoon Valoe on jo valmistanut aurinkopaneeleita. Projektipartnerit Clean Motion, Squad Mobility ja TUX mobility tulevat testaamaan Valoen kehittämää paneelikonseptia. Testejä ja validointeja tullaan tekemään Ruotsissa, Belgiassa ja Intiassa.

