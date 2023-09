Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 21.9.2023 klo 10.00

Triconin ja Suvicin työyhteenliittymä rakentaa Kirkkonummen datakeskusalueelle hukkalämpölaitoksen Fortumin kaukolämpöverkkoon

Triconin ja Suvicin muodostama työyhteenliittymä rakentaa Kirkkonummen datakeskusalueella Fortumin kaukolämpöverkkoon hukkalämpöä talteen keräävän tuotantolaitoksen, lämpöakun perustukset ja pumppaamon.

Kirkkonummen datakeskuksen hukkalämpöä ja ilmassa olevaa lämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos käsittää talteenottorakennuksen, jossa on lämpöpumput datakeskuksen lämmön talteenottoa varten, ilma-vesilämpöpumput ja sähkökattilat, sekä noin 20 000 kuutiota vettä sisältävä lämpöakkusäiliö ja lämpöakun pumpputila. Hankkeessa pääurakoitsijana toimivan Työyhteenliittymä Tricon-Suvicin osuus urakasta käsittää lämmöntalteenottolaitoksen, lämpöakun perustusten ja pumppaamon rakentamisen. Työn tilaajana toimii Fortum Power and Heat Oy. Työt alkavat syksyllä 2023 kestäen vuoden 2025 lopulle asti.

“Kyseisen datakeskuksen lämmöntalteenoton mittakaava on Suomen ja koko maailmankin tasolla ainutlaatuinen. Urakka täydentää erinomaisesti Suvicin hiilineutraalin energiarakentamisen palveluvalikoimaa, johon tuulivoiman infrarakentaminen on kuulunut jo pitkään, ja jota myös teollisen kokoluokan aurinkovoimaloiden kokonaisratkaisut tukevat”, Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo mittavasta hankkeesta.

Lämpöakku toimii kaukolämmön puskurivarastona. Kaukolämpöä voidaan tehdä datakeskuksen hukkalämmön ohella itsenäisesti myös ilma-vesilämpöpumpuilla sekä sähkökattiloiden avulla. Hukkalämmön kierrättämisellä on huomattava ilmastovaikutus, sillä datakeskuksen hukkalämmöllä voidaan korvata merkittävä osuus alueen Fortumin kaukolämpöverkon energiantarpeesta. Lämpöä laitoksen on tavoitteena tuottaa lämmityskaudelta 2025-2026 alkaen.

“Fortum on sitoutunut luopumaan kivihiilen käytöstä kaukolämmön tuotannossa viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämpöverkoissa. Tämä on paitsi paikallisesti myös valtakunnallisesti tärkeä hanke matkalla kohti hiilineutraalia Suomea”, projektipäällikkö Teemu Nieminen Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta kertoo.

Projektin suunnittelutyötä on Suvicilla tehty jo vuoden verran hyvässä yhteistyössä Triconin kanssa. “Kirkkonummen työmaalla työt alkavat 2023 syyskuussa ja laiteasennusvalmius saavutetaan vuoden 2024 joulukuussa”, hankkeessa TYL:n projektipäällikkönä toimiva Suvicin Jukka Kallio avaa aikataulua.

Tricon Oy:n toimitusjohtaja Jukka Siltanen kertoo osaltaan odottavansa innolla yhteistä töiden aloitusta Kirkkonummen Kolabackenin alueella: “Kyseessä on upea kohde, sillä hukkalämpöjen kierrätys edistää osaltaan kansallisia ilmastotavoitteita. Datakeskusten hukkalämmöllä voidaan kattaa jopa useita prosentteja Suomen päästövähennystavoitteista.”

Lisätiedot:

Ville Vesanen

Toimitusjohtaja, Suvic Oy

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi, www.suvic.fi

Ilari Koskelo

Hallituksen varapuheenjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Valrean Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistot (Kurikka), Exilion Tuulen Isokangas-Palokangas tuulipuistot (Ii), Prime Capitalin Lappfjärdin tuulipuiston laajennus (Kristiinankaupunki), Prime Capitalin Sandbackan tuulipuisto (Uusikaarlepyy ja Vöyri) sekä CPC Finlandin Lakarin aurinkovoimala. www.suvic.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet