Johtava kansainvälinen rahoituslaitos valitsi SSH:n PrivX:n parantaakseen operatiivista tehokkuuttaan ja kyberturvallisuuttaan

Helsinki, Suomi - 22. syyskuuta 2023 - Johtava kansainvälinen rahoituslaitos on valinnut PrivX:n pääsynhallintaratkaisukseen (privileged access management). Asiakas on yksi maailman suurimmista ja merkittävimmistä rahoituslaitoksista.



Kyseessä on PrivX:n kolmas uusi merkittävä ihanneasiakas Yhdysvalloissa. Alkuperäisen sopimuksen arvo on noin 0,25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuosittain toistuvia tilaustuloja (ARR), mukaan lukien asiantuntijapalvelut. Sopimus on automaattisesti uusittavissa. Lähestymistapamme tämän asiakkaan kohdalla noudattaa land-and-expand-strategiaamme.

Skaalautuvuutta ja helppokäyttöisyyttä

Asiakas valitsi PrivX:n useiden johtavien pääsynhallintaratkaisujen joukosta perusteellisen arvioinnin jälkeen. PrivX valittiin sen helppokäyttöisyyden, skaalautuvuuden ja kyvyn auttaa asiakasta poistamaan staattiset tunnistetiedot ja parantamaan toiminnan tehokkuutta. PrivX:n modernin teknologian ansiosta se on myös yksi helpoimmista ratkaisuista ottaa käyttöön suurissa toimintaympäristöissä. Usein organisaatiot eivät toteuta pääsynhallintaansa kattavasti, jolloin osa niiden etuoikeutetuista käyttäjätunnuksista on vaarassa päätyä rikollisiin tarkoituksiin.

"Olemme innoissamme siitä, että tämä johtava maailmanlaajuinen rahoituslaitos aloittaa nollaluottamukseen perustuvan Zero Trust -matkansa meidän avullamme", sanoo SSH:n toimitusjohtaja, tohtori Teemu Tunkelo. "Tämä organisaatio on erittäin vaativa asiakkuus. PrivX on markkinoiden edistynein hybridi-lean PAM-ratkaisu."

PrivX:n edut:

- Poistaa staattiset tunnistetiedot salasanattomalla todennuksella ja just-in-time-käyttöoikeudella, mahdollistaen Zero Trust -pääsynhallintaratkaisun helpon käyttöönoton.

- Helppokäyttöisyys ylläpitäjille ja käyttäjille.

- Saumaton ratkaisu varmenteisiin perustuvaan pääsyyn.

- Parantaa toiminnan tehokkuutta poistamalla "hyppypalvelimet".

PrivX on SSH Zero Trust Suite -kokonaisratkaisun ydin

PrivX on moderni PAM-ratkaisu, joka auttaa organisaatioita valvomaan ja hallitsemaan pääsyään kriittisiin järjestelmiinsä ja tietoihinsa. PrivX on hiljattain lanseeratun biometrisen, salasanattoman, avaimettoman ja rajattoman Zero Trust Suite -ratkaisumme ydin.

Zero Trust Suite yhdistää SSH:n käytössä hyväksi havaitut viestintäturvatuotteet nykyaikaiseksi salasanattomaksi, avaimettomaksi ja rajattomaksi ratkaisuksi, vahvistaen ratkaisua entisestään kvanttiturvallisella kryptografialla. Ratkaisun rajattomuus tarkoittaa, että nykyään kyberturvallisuusuhat ovat yhtä merkittäviä internet-, extranet- ja intranet-verkoissa.

Lisätietoja PrivX:stä

Lisätietoja SSH:n Zero Trust Suite -ratkaisusta

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5499605, sähköposti Teemu.Tunkelo@ssh.com

Jakelu:

Media

www.ssh.com

SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.