MacGregor toimittaa RoRo-laitteet kahteen maailman ensimmäiseen puhdasta metanolia käyttävään ajoneuvonkuljetusalukseen

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 29. syyskuuta 2023 KLO 10

Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut suuren RoRo-laitetilauksen kahteen maailman ensimmäiseen metanolipolttoaineella toimivaan henkilöautoja ja raskaita ajoneuvoja kuljettavaan PCTC-alukseen. Alukset rakennetaan China Merchants Heavy Industry (Jiangsu) Co., Ltd. -telakalla China Merchant Energy Shippingille.

Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Alukset luovutetaan omistajalle vuoden 2025 kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen välillä.

MacGregorin toimitukseen sisältyy ulko- ja sisäramppien, kansien, sähkökäyttöisten ovien ja nostettavien autokansien suunnittelu ja toimitus sekä asennusvaiheen tuki.

MacGregor valittiin RoRo-laitteiston toimittajaksi sen tuotteiden ja ratkaisujen luotettavuuden ansiosta. Asiakas vakuuttui MacGregorin tarjonnan ja laajan palveluverkoston kilpailukyvystä. Erityistä tilauksessa ovat MacGregorin innovaatiot, kuten melua ja tärinää vaimentavat Soft Flaps -läpät sekä Ramp Position Indicator, ainutlaatuinen perärampin laskun valvontajärjestelmä, jonka avulla miehistö näkee reaaliaikaisesti, mihin ramppi laskeutuu.

”CMES on erittäin tärkeä PCTC-operaattori, ja arvostamme suuresti sitä, että pääsimme ensimmäistä kertaa osaksi heidän uutta projektiaan. Teemme parhaamme jatkaaksemme luottamuksen ja yhteistyön rakentamista. Kunnioitamme myös erittäin hyvää yhteistyötä CMHI-telakan kanssa monissa meneillään olevissa projekteissa”, kertoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions, MacGregor.

Lisätietoja:

Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor

P. +46 31 850 919, magnus.sjoberg@macgregor.com

Janna Wolin, Marketing and Communications Manager, MacGregor

P. +358 40 706 7022, janna.wolin@macgregor.com



MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja ympäristövastuun koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 700 henkilöä. www.cargotec.fi

