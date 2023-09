Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 29.9.2023 klo 15.30





Dovre Groupin Norjan toiminnot, eli Dovre Group Energy ja Dovre Group Consulting, ovat joutuneet virushyökkäyksen kohteeksi yhdellä palvelimellamme Stavangerissa

Teemme tiivistä yhteistyötä IT-kumppanimme kanssa valmiussuunnitelmamme parissa ja olemme saaneet jo sähköposti- ja toimistojärjestelmät turvallisesti käyttöön. Kohteena oleva palvelin sisältää osan talousjärjestelmistämme ja hakemistoistamme. Vaikutus konsultteihimme ja asiakkaisiimme on rajallinen, koska suurin osa konsulteistamme Norjassa työskentelee asiakkaidemme organisaatioissa käyttäen heidän IT-järjestelmiään. Suurin haasteemme on sisäiselle hallinnollemme koituva ylimääräinen työtaakka.

On liian aikaista arvioida muita taloudellisia seurauksia, nyt keskitymme turvaamaan palveluidemme häiriöttömän toiminnan vastuullisen IT-toimittajamme Tietoevryn avulla.

Dovre Group on ilmoittanut mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta Norjan tietosuojaviranomaiselle, Norjan kansalliselle turvallisuusviranomaiselle ja paikalliselle poliisille Stavangerissa.

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen

Toimitusjohtaja

Puh. +47 90 60 78 11

arve.jensen@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja.

