LEHDISTÖTIEDOTE: SSH Communications Security lanseeraa turvalliseen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen tarkoitetun Secure Collaboration 2024 -alustan

Helsinki, 7. syyskuuta - SSH Communications Security laajentaa SSH Zero Trust Suite -kokonaisratkaisuaan modernilla, reaaliaikaisella, turvallisella ja jäljitysketjun (kuka teki mitä, milloin?) mahdollistavalla viestintäalustalla. Se koostuu useista moduuleista, joiden avulla ihmiset voivat jakaa yksityisiä ja arkaluonteisia tietoja osittain interaktiivisessa (sähköposti), reaaliaikaisessa (puhelut, videopuhelut ja pikaviestit) ja tilattavassa (tietojen jakaminen) muodossa organisaatioiden ja valtioiden rajat ylittäen tai niiden sisällä.

Secure Collaboration 2024 tuo parannuksia nykyisen Deltagon-tuoteperheen toimintoihin ja esittelee nyt Secure Mail 2024 -moduulin, joka on käytössä hyväksi todettuun PrivX®-teknologiaan perustuva suojattu sähköpostialusta.

SSH Secure Collaboration 2024 sisältää seuraavat moduulit:

Secure Mail 2024 Turvallinen sähköposti organisaation sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Secure Sign Turvallinen sähköinen allekirjoitus

Secure Rooms Tehokas tapa jakaa ja säilyttää suuria määriä arkaluonteista ja yksityistä tietoa

Secure Forms Turvallinen verkkolomake arkaluonteisen ja yksityisen tiedon käsittelyyn

Secure Messaging 2024 Turvallinen pikaviestintä ääni-, video- ja chat-ominaisuuksilla





Hallittavan yritysviestinnän mahdollistaja

Secure Collaboration 2024 -ratkaisun avulla yritykset voivat valvoa ja suojata ihmisten välistä viestintää yksityisten ja arkaluonteisten tietojen osalta. Alusta täyttää erityisesti rahoitusalan korkeat standardit ja vaatimukset sekä jatkossa myös muiden alojen standardit, kun kyseessä on salaisen, luottamuksellisen ja rajoitetun tiedon välittäminen.

Parannettu valvonta ESG-vaatimusten noudattamiseen

Aivan hiljattain Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvontaviranomainen (SEC) on määrännyt useille globaaleille rahoitusalan organisaatioille poikkeuksellisen suuria sakkoja, koska ne eivät olleet tallentaneet työntekijöiden ja asiakkaiden välistä digitaalista viestintää ja koska ne olivat antaneet työntekijöiden käyttää yksityisiä laitteita ja sovelluksia asiakaskeskusteluihin.

Secure Collaboration 2024:n avulla organisaatiot voivat muodostaa valtuutettuja kanavia yksityisten ja arkaluonteisten tietojen jakamiseen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa ja saada toiminnasta luotettavan kirjausketjun, kuten valvontakamerat tekevät jokapäiväisessä elämässämme.

Innovatiivisia toimintoja nykyaikaiseen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen

Parannettu käyttöliittymä : Nopeampi ja käyttäjäystävällisempi käyttöliittymä modernilla ulkoasulla.

: Nopeampi ja käyttäjäystävällisempi käyttöliittymä modernilla ulkoasulla. Laajempi toiminnallisuus : Pikaviestintä, ääni- ja videopuhelut sekä monia muita ominaisuuksia.

: Pikaviestintä, ääni- ja videopuhelut sekä monia muita ominaisuuksia. Pienten ja suurten tiedostojen jakaminen : Mahdollistaa jopa yli 100 Mt:n kokoisten tiedostojen tehokkaan jakamisen.

: Mahdollistaa jopa yli 100 Mt:n kokoisten tiedostojen tehokkaan jakamisen. Moderni mikropalvelupohjainen konttiarkkitehtuuri : Tehokas resurssien hallinta ja käyttökustannusten säästö.

: Tehokas resurssien hallinta ja käyttökustannusten säästö. Zero Trust ja Post-Quantum Safe: Mahdollistaa suojatun sähköpostin käyttäjien vaivattoman siirtymisen seuraavan sukupolven salausteknologioihin; Zero Trust (ZT) ja Post-Quantum Safe.





Vaivaton siirtymä uuteen ratkaisuun

SSH:n palveluja käyttäville yrityksille (Sec@GW ja muut Deltagon Suiten-ratkaisut) siirtyminen SSH Secure Collaboration 2024:ään on mahdollista vaivattomasti. Kaikki olemassa olevat Deltagon-tuotteet säilyvät aktiivisessa valikoimassamme, antaen asiakkaillemme mahdollisuuden valita sopivan ajankohdan siirtyä SSH:n seuraavan sukupolven Secure Collaboration -ratkaisuun.

Lisätietoja SSH Secure Collaboration 2024:stä

Varaa alustan esittely tästä





SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.